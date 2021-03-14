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رياضة

التعادل السلبي يسيطر على الشوط الأول بين مانشستر يونايتد ووست هام

الأحد 14/مارس/2021 - 10:22 م
مانشستر يونايتد ضد
مانشستر يونايتد ضد وست هام
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إسراء أشرف
سيطر التعادل السلبي على مباراة مانشستر يونايتد وضيفه وست هام يونايتد، التي تدمع بينهما الآن على ملعب "أولد ترافورد"، ضمن مناسات الجولة 28 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

استحوذ مانشستر يونايتد على مجريات الشوط الأول بالكامل، ووصلت نسبة استحواذه إلى 64%، دون ترجمتها لأهداف.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الثالث في جدول ترتيب فرق البريميرليج، برصيد 54 نقطة، بينما يأتي وست هام في المركز الخامس برصيد 48 نقطة.

وبدأ مانشستر يونايتد المباراة بتشكيل كالتالي:

هندرسون- ليندلوف- ماجواير- راشفورد- جرينوود- فريد- فيرنانديز- جيمس- شاو- وان بيساكا- ماكتوميناي.

بينما بدأ وست هام بتشكيل كالتالي:

فابيانسكي- كوفال- ديوب- داوسون- كريسويل- جونسون- رايس- سوتشيك- نوبل- بوين- أنطونيو.
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