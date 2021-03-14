بالكركديه.. تطويل وتقوية الشعر في اسرع وقت

هل تعلم أن زهرة الكركديه تساعد في نمو الشعر؟ نعم! هذه الزهرة المشرقة والجميلة ممتازة لشعرك وهي واحدة من أكثر الأعشاب شعبية. يعزز نمو الشعر حتى في مناطق الصلع. هناك عدد من الفوائد لهذه الزهرة

فوائد الكركديه:

1. يحفز نمو الشعر

2. يمنع الصلع

3. يساعد في علاج قشرة الرأس

4. يرطب الشعر بعمق

5. يمنع شيب الشعر المبكر

كيفية استخدام

قناع الشعر بالزبادي

الكركديه :

سيجعل هذا القناع شعرك قويًا ومغذيًا ولين.





المكونات:

1 زهرة

الكركديه 4-5 أوراق الكركديه

4-5 ملاعق كبيرة من اللبن الزبادي



الطريقة:

طحن الأوراق والزهرة لعمل عجينة. اخلطي الزبادي مع المعجون حتى تحصل على قوام ناعم. الآن ضعي قناع الشعر هذا على شعرك وجذورك. اتركيه لمدة 45-60 دقيقة ، اغسليه بالماء الفاتر. يمكنك وضع قناع الشعر مرة أو مرتين في الأسبوع.



ماسك الشعر من أملا والكركديه:

يساعد هذا القناع في نمو الشعر وتقويته.



