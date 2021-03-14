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فن

حمدي الميرغني يهنئ مصطفى خاطر بمناسبة عيد ميلاده

الأحد 14/مارس/2021 - 10:57 م
حمدي ومصطفى
حمدي ومصطفى
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محمد بدران

حرص الفنان حمدي الميرغني على تهنئة صديقه الفنان مصطفى خاطر، بمناسبة عيد ميلاده، عبر صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

ونشر حمدي الميرغني صورة له برفقة مصطفى خاطر، وعلق عليها: "كل سنه وأنت طيب ياخويا ويارب تبقي سنه حلوة عليك وعلي أسرتك وتحقق فيها كل اللي تتمناه ياحبيبي".

وانتهى مؤخرا حمدي المرغني من تصوير مشاهد فيلمه الجديد "تماسيح النيل"، بالاقصر واسوان، الذي يشاركه في بطولة الفيلم الفنان مصطفى خاطر.

فيلم "تماسيح النيل" من بطولة حمدي الميرغني ومصطفى خاطر، ويشاركهم كل من خالد الصاوى و بيومي فؤاد وهنادي مهنا وكريم عفيفي و محمد ثروت و ويزو وسليمان عيد ومحمد جمعة وبدرية طلبة، وهو من تأليف لؤي السيد وإخراج سامح عبدالعزيز، وإنتاج دانا فيلم للمنتج راني مسحال.

وينتظر حمدي الميرغني عرض فيلم "ديدو" مع كريم فهمي، وفيلم "احمد نوتردام" مع رامز جلال 

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