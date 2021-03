تسريبات تكشف ألوان هواتف OnePlus 9 الرائدة من وان بلس .. صور

كشفت تسريبات للمرة الأولى الألوان التى ستأتى بها هواتف OnePlus 9 والمقرر إطلاقها رسميا يوم 23 مارس المقبل، حيث ستصدر الهواتف ب 3 ألوان هى الأخضر الغامق، و الرمادى الفاتح، و الرمادى الغامق.

وبحسب تسريب من Mysmartprice فإن الصور تظهر احتواء الهواتف على إعداد رباعي الكاميرا في الخلف وحواف رفيعة في أعلى وأسفل الشاشة المنحنية، مع مفتاح الصوت على اليسار، سيكون للهواتف إطار معدني على طول الحواف.

وستأتى هواتف OnePlus 9 بشاشة قياس 6.55 بوصة وبدقة +Full HD ومعدل تحديث 90 هرتز فى الثانية، فيما سيأتى هاتف Pro 9OnePlus بشاشة قياس 6.8 بوصة، وبدقة +QHD، مع معدل تحديث 120 هرتز فى الثانية.

وستحتوى هواتف 4 كاميرات خلفية الأساسية ستأتى بدقة 50 ميجابيكسل ذات رؤية فائقة مع فتحة عدسة f / 1.9، وكاميرا سينمائية بدقة 20 ميجابيكسل، وكاميرا بدقة 16 ميجابيكسل مع فتحة عدسة f / 1.8 و كاميرا تليفوتوجرافي بدقة 12ميجابيكسل مع مستشعر OIS و ضبط تلقائي للصورة وفتحة f / 3.4، أما الكاميرا الرابعة فستكون بدقة 12ميجابيكسل أيضا مع فلاش LED.

وسيحتوى هاتف OnePlus 9 Pro على بطارية بسعة 5000 مللى أمبير، وستدعم الشحن اللاسلكي بقوة 50 واط ، ما سيساعد الهواتف على شحن البطارية كاملة فى أقل من 30 دقيقة، مع منفذ شحن من نوع USB-C.

ومن المتوقع بشكل كبير أن تعمل هواتف Pro OnePlus 9 بمعالج Snapdragon 888 من شركة كوالكوم، مع ذاكرة عشوائية تصل ل 12 جيجابايت رام و 256 جيجابايت من خيارات التخزين للمساحة الداخلية، ونظام Android 11 و Wi-Fi 6 .

