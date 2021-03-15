12400 ليرة.. الدولار يواصل صعوده في لبنان

واصل سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية ارتفاعه اليوم الاثنين الموافق 15 مارس في السوق السوداء بلبنان، وبقي مستقرا في البنوك.





وزاد سعر الدولار في السوق السوداء إلى 12200 ليرة للشراء و12400 ليرة للبيع، مقابل 11500 للشراء و11600 ليرة للبيع، أمس.





وأمس الأول، أغلق صرافون محالهم إثر انهيار الليرة اللبنانية، ورفض العديد من المتاجر التعامل بالليرة تخوفا من المزيد من الانهيار في قيمتها فيما حرصت على التعامل بالدولار.





وتظاهر الآلاف في وسط بيروت للمطالبة بحكومة مستقلة جديدة لإخراج لبنان من أزمته المتفاقمة وسط تزايد الإحباط من الانهيار المالي في البلاد.





وتمثل الأزمة الاقتصادية في لبنان أكبر تهديد لاستقراره منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين 1975 و1990.





وانطلقت في بيروت مسيرة بدعوة من مجموعات المجتمع المدني وأهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت باتجاه مقر البرلمان.





وبعد انتهاء المسيرة حاول المحتجون كسر أبواب الحديد الموضوعة على مداخل مجلس النواب وتمكن عدد منهم من إزالة جزء منه، ما أدى إلى إطلاق القوى الأمنية القنابل المسيلة للدموع باتجاههم.