البحرين تتبادل التمثيل الدبلوماسي مع صربيا ومذكرة للتفاهم السياسي

عقد عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية البحريني جلسة مباحثات مع برانيسلاف نديموفيتش، نائب رئيس وزراء جمهورية صربيا في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها الرئيس ألكسندر فوتشيتش رئيس جمهورية صربيا إلى مملكة البحرين.

وبحسب جريدة الأيام، تم خلال اللقاء استعراض المسار المتميز لعلاقات الصداقة التي تجمع بين مملكة البحرين وجمهورية صربيا، وما تشهده من تطور وتقدم على الأصعدة كافة، والتأكيد على أهمية تطوير آليات التنسيق المشترك خدمة لمصالح البلدين والشعبين الصديقين.

كما تم خلال اللقاء توقيع مذكرة تفاهم بشأن التشاور السياسي بين وزارتي خارجية البلدين، في خطوة تعكس المساعي المتواصلة للبلدين الصديقين بتعزيز العلاقات بينهما والدفع بها لآفاق أرحب.

وقد أدلى وزير الخارجية بهذه المناسبة بتصريح أشاد فيه بنتائج الزيارة الرسمية التي يقوم بها الرئيس ألكسندر فوتشيتش رئيس جمهورية صربيا إلى البحرين، والمباحثات التي أجراها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد، في قصر القضيبية مع رئيس جمهورية صربيا والتي عكست متانة العلاقة بين البلدين الصديقين.

وقال وزير الخارجية إن جلالة الملك أعرب عن سعادته بهذه الزيارة الكريمة، مؤكدًا على العلاقات الطيبة التي تجمع بين البلدين الصديقين، وعلى أهمية تعزيز التعاون بين مملكة البحرين وجمهورية صربيا في مكافحة جائحة فيروس كورونا (كوفيد 19)، إضافة إلى مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، كما جرى التأكيد على أهمية تبادل الزيارات بين كبار المسؤولين في البلدين، إضافة إلى التباحث حول مكافحة الإرهاب وسبل التعاون في هذا المجال.

كما أشار الوزير إلى أن الملك ورئيس جمهورية صربيا قاما بالتوجيه لإبرام مذكرة تفاهم بين وزارتي خارجية البلدين لتوفير الآلية المناسبة للمباحثات السياسية، كما أعلن إصدار جلالة الملك أمرًا بإنشاء سفارة لمملكة البحرين لدى جمهورية صربيا، وإصدار رئيس جمهورية صربيا أمرًا بإنشاء سفارة لجمهورية صربيا لدى مملكة البحرين.