وفد ماليزى برئاسة مفتى كوالالمبور يزور منظمة خريجى الأزهر

زار وفد ماليزى رفيع المستوى، مقر المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بالقاهرة ، برئاسة د.لقمان عبدالله، مفتي كوالالمبور، وعضو مجلس فرع المنظمة بماليزيا.







وبحث الوفد خلال اللقاء عدة موضوعات، تأتى فى مقدمتها نشاطات فرع المنظمة بماليزيا والأدوار التى يقوم بها الفرع فى خدمة الأزهريين، وكذا نشر صحيح الدين من خلال الدور المحوري الذي يقوم به خريجو الأزهر الشريف هناك، ومناقشة نشاطات فرع المنظمة المستبقلية بماليزيا.





من جانبه بحث أسامة ياسين، نائب رئيس المنظمة، الجهود التى يقوم بها فرع المنظمة بماليزيا فى مواجهة فيروس كورونا المستجد.







وأكد د. إبراهيم الهدهد رئيس جامعة الأزهر الأسبق المستشار العلمي للمنظمة، أن المنظمة العالمية لخريجي الأزهر تعمل جاهدة على توفير كافة سبل الراحة للطلاب الماليزيين المقيمين في القاهرة ودعمهم بكل أوجه الدعم التى تعينهم على تحصيل العلم.







وأعرب مفتي كوالالمبور، عن سعادته بزيارة المنظمة، مؤكدًا تقديره للأزهر الشريف بقيادة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، مشيدًا بجهوده في إقرار السلام الإنساني ودعم قيم التعايش والسلام والحث على قبول الآخر والعيش المشترك.







وأشار إلى أن فرع المنظمة يعمل حاليًا على فتح عدد من المكاتب فى الولايات المختلفة لتعم الفائدة على أكبر عدد من الماليزيين، مشيرًا إلى أن فرع المنظمة يدرس إقامة مؤتمر في ماليزيا لمناقشة سبل مكافحة الغلو والتشدد.





