ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

بعد تصريحاته المسيئة.. المخابرات العراقية تهدد بمقاضاة سياسي شيعي

الإثنين 15/مارس/2021 - 03:08 م
قيس الخزعلي
قيس الخزعلي
Advertisements
قسم الخارجي
رد جهاز المخابرات الوطني العراقي، اليوم الاثنين، على تصريحات الأمين العام لعصائب أهل الحق، قيس الخزعلي، بشأن مجيء فريق إماراتي لإدارة الجهاز، ببيان شديد اللهجة، وفيما لوح بمقاضاته قانونيًا، وصف تصريحاته بـ"السياسية التي تتجاوز كل السياقات". 

وفي وقت متأخر من مساء أمس، زعم الخزعلي، امتلاكه معلومات موثوقة تؤكد مجيء فريق أمني إماراتي لإدارة جهاز المخابرات العراقي محذرًا من أن هذا أمر "خطير ويهدد مستقبل الدولة". 

وجاء في بيان جهاز المخابرات الوطني العراقي بحسب وسائل اعلام عراقية أنه اطلع "على تصريحات سياسية تحاول الإساءة الى سمعة الجهاز والنيل من كرامة ووطنية ضباطه ومنتسبيه"، معربًا عن "استغرابه لمثل تلك التصريحات التي تتجاوز كل السياقات الطبيعية للتعاطي مع حساسية الجهاز وطبيعة عمله، ناهيك عن الطعن بانتمائه الوطني، على خلفية إجراءات إدارية اعتيادية مثل نقل مجموعة من منتسبيه الى مؤسسة اخرى".

ومضى بالقول: "يؤكد ضباط ومنتسبو الجهاز أنهم جنود أوفياء لوطنهم في أي موقع يعملون فيه، وأن الإجراء الإداري المشار اليه تم وفق هذه الرؤية الوطنية والمهنية وتلبية لطلب هيئة المنافذ الحدودية بالحاجة الى مجموعة من العناصر لتدعيم عمل المنافذ مهنيًا وأمنيًا، وصل الى الجهاز وفق القنوات الاصولية، وقد استجاب الجهاز لهذا الواجب بعد دراسة السياقات القانونية".

الخزعلي قال في تغريدة عبر تويتر إن "هناك تساؤلات مشروعة بناءً على ما نقلته مصادر موثوقة من مجيء فريق أمني إماراتي ليدير جهاز المخابرات العراقي، هناك اسئلة تطرح نفسها .. وهي هل وصل العراق الى هذه الدرجة من الضعف حتى يستباح بهذه الطريقة؟ ، وهل نقل 300 منتسب من جهاز المخابرات الى الجمارك الحدودية له علاقة بمجيء هذا الفريق؟ أليس ان الامارات كلما دخلو قرية افسدوها مثلما فعلوا باليمن وليبيا؟!، ما حجم المؤامرة التي تحاك ضد العراق، وما اسرع خطوات تنفيذها في الفترة الاخيرة وما اجرأ منفذيها!"، مستهجنًا الصمت الرسمي بالقول: "لا أعلم سبب السكوت او التهاون ازاء هذا الموضوع!، وما يجري ومنذ فترة اقل ما يقال عنه انه خطير ويهدد مستقبل الدولة". 

وأعرب جهاز المخابرات الوطني العراقي عن أسفه لاضطراره الرد والتوضيح "على مثل هذه الاتهامات الظالمة من بعض الفئات السياسية والإعلامية والمستندة الى معلومات خاطئة تمامًا، وبما يتقاطع مع كل الأعراف والسياقات في التعاطي مع السرية والحساسية في عمل أجهزة المخابرات، حيث تفتخر الدول بأجهزة مخابراتها وترفض الزج بها في أي جدل سياسي وإعلامي"، مؤكدًا "الاحتفاظ بحقه القانوني بمقاضاة كل من يحاول النيل من كرامة منتسبيه، كما يجدد العهد لشعبنا بأن يواصل واجبه الوطني والدستوري في حماية أمن العراق ومصالح شعبنا العليا". 

يشار إلى أن الخزعلي الذي يتزعم عصائب أهل الحق لا يتوانى عن مهاجمة دول الخليج وعلى رأسها الإمارات والسعودية وتحميلهما مسؤولية ما يجري في العراق على غرار عدة فصائل تصنف نفسها على أنها "مقاومة إسلامية".

يأتي هذا بالتزامن مع التقارب العراقي - الإماراتي مؤخرًا على مستويات رفيعة، مع تأكيد مسؤولي البلدين رغبتهم بتعزيز العلاقات الثنائية في كافة المجالات.

وفي وقت سابق أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي (الذي لا يزال يدير جهاز المخابرات) حرص بلاده "على إقامة أفضل العلاقات مع عمقنا العربي وجيراننا ومختلف بلدان العالم" مبينًا: "ليس في توجهنا الدخول في محاور أو تجمعات توحي بانحياز أو عزلة أو تفضيل إلا ما من شأنه أن يساهم في إشاعة بيئة عمل مشترك لصالح شعوبنا وبلداننا. وقد يكون مفيدًا إرساء أسس علاقات نموذجية مع هذا البلد العربي أو الإقليمي أو ذاك من دون أن يدفع إلى التمحور السلبي". 
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

رئيس وزراء العراق: انسحاب أكثر من نصف القوات الأمريكية من البلاد خلال أيام

عقب مقتله.. ننشر أول صورة لـ والي العراق بتنظيم داعش الإرهابي

العراق: جميع الإجراءات ستكون إلكترونيًا في المنافذ الحدودية

إيران تغلق المنافذ الحدودية مع العراق

العراق: اعتقال "مسئول قناصي داعش" بعملية أمنية في أربيل

الكشف عن دولة مسئولة عن هجوم أربيل العراقية

ترشيحاتنا

لم تصدق.. أكبر أم في العالم رزقت بتوأم بعمر 73 عاما

بدء صرف المساعدات النقدية لمستفيدى تكافل وكرامة عن شهر مارس

أبو العينين ينعي وفاة قرينة المستشار أحمد مناع الأمين العام لمجلس النواب

فى حفل عائلي بهيج.. عمار يخطف قلب عبير ويحتفل بخطوبتهما

النهاردة آخر يوم.. تحذير شديد من البترول بشأن فواتير غاز مارس| تفاصيل

موعد مباراة الأهلي وفيتا كلوب في دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلادها.. 10 صور تبرز جمال وأناقة لقاء الخميسي

علاج الحكة في الرقبة بدون أدوية في دقائق

آخر أفلام رجاء الجداوي.. تفاصيل عرض "أعز الولد" للمرة الأولى على شاهد