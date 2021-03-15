وزير الأوقاف يلتقي عددًا من الوزراء عقب انتهاء مؤتمر حوار الأديان والثقافات

التقى وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة وعمر علي روبلي وزير الأوقاف والشئون الدينية الصومالي ، و محمد عيضة مهدي شبيبة وزير الأوقاف والإرشاد اليمني ، و بيشتوان صادق عبد الله وزير الأوقاف والشئون الدينية بإقليم كردستان ، كما التقى معاليه بالقس جان أجاه تورى رئيس مجلس إدارة التحالف المسيحي بالنرويج .





وخلال اللقاء أكد وزير الأوقاف على سعي وزارة الأوقاف الدائم للتواصل الحضاري ، وترسيخ أسس الحوار البناء ، ونشر صحيح الدين وسماحة الإسلام ووسطيته ، من جانبه أعرب عمر علي روبلي وزير الأوقاف والشئون الدينية الصومالي عن سعادته بالمشاركة في مؤتمر “حوار الأديان والثقافات” ، وتطلعه للتعاون المثمر والبناء مع وزارة الأوقاف المصرية لما لها من دور بارز في نشر الفكر الوسطي المستنير ومواجهة الفكر المتطرف وتفنيد أباطيل الجماعات الإرهابية.





ومن جانبه أكد محمد عيضة مهدي شبيبة وزير الأوقاف والإرشاد اليمني أن مصر هي الشقيقة الكبرى للبلدان العربية ، وأنها دائمًا ما تمد يد المحبة وأواصر الألفة والمساعدة ليس إلى إخوانها من البلدان العربية فقط بل إلى العالم أجمع ، والتي تثبت كل يوم أنها الحاضنة الأكبر لكل أشقائها العرب، معربًا عن تطلعه لمزيد من التعاون مع وزارة الأوقاف المصرية في مجال نشر الفكر الوسطي المستنير.





ومن جانبه وجه بيشتوان صادق عبد الله وزير الأوقاف والشئون الدينية بإقليم كردستان الشكر لوزير الأوقاف على دعوته لحضور هذا المؤتمر الهام مؤكدًا أن الحوار الهادف يعمل على تقريب وجهات النظر وأن وزارة الأوقاف المصرية نجحت في نشر الوعي والفكر المعتدل والقضاء على الأفكار المتطرفة وتجفيف منابع الفكر المتطرف ، مشيدًا بوثيقة القاهرة للحوار ، والتي خرجت عن توصيات مؤتمر “حوار الأديان والثقافات” ، مؤكدًا دعمه للتوصيات التي خرج بها هذا المؤتمر.





وأكد أبو بكر يوجو منجالا رئيس الجمعية الإسلامية بالكونغو الديموقراطية على الدور البارز لوزارة الأوقاف وإصداراتها العظيمة في مواجهة الفكر المتطرف ، ورغبته في نشرها على نطاق واسع .





ومن جانبه أبدى القس جان أجاه تورى رئيس مجلس إدارة التحالف المسيحي بالنرويج انبهاره بتجربة واعظات الأوقاف المصرية ، مؤكدًا أنها خير دليل على نجاح الدولة المصرية في تعزيز روح التسامح الديني والانتماء الوطني، متمنيًا نقل هذه التجربة وغيرها من التجارب المصرية في تعزيز التسامح بين الأديان واحترام آدمية الإنسان لإنسانيته و آدميته إلى مختلف دول العالم باعتبارها تجربة رائدة ومتميزة.



