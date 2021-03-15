تعليم أسوان.. مقابلات لأعضاء المتابعة وتقويم الأداء.. شاهد

ترأس الدكتور خالد قبيصى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان مقابلات أعضاء المتابعة وتقويم الأداء للعمل بإدارة المتابعة وتقويم الأداء بديوان المديرية لاختيار عشرة أعضاء للعمل بديوان المديرية بواقع متابعين أثنين لكل إدارة تعليمية وفق بنود الكتاب الدورى رقم (٤) بتاريخ ٢٠٢١/٢/٢٥.





وقد تكونت لجنة التحكيم من مدير عام التعليم العام، ومدير عام التعليم الفنى، ومدير عام الخدمات التربوية، ومدير عام الشئون المالية والإدارية، ومدير الشئون القانونية، ومدير إدارة المواد البشرية ، بجانب موجه عام المالى والإدارى، ومدير إدارة الوظائف الإشرافية، وسوف تقوم المديرية بإعلان النتائج عقب انتهاء لجنة التحكيم من أعمال التقييم ورصد الدرجات، وكذلك الإعلان عن موعد تقديم التظلمات.





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جدير بالذكر أن مديرية التربية والتعليم والإدارات التعليمية التابعة لها قد أعلنت الأسبوع الماضى عن إجراء مسابقة لاختيار أعضاء المتابعة وتقويم الأداء للعمل بإدارة المتابعة وتقويم الأداء بديوان المديرية والأقسام التابعة لها بالإدارات التعليمية، وذلك وفق الشروط الواردة بالكتاب الدورى رقم (٤) لسنة ٢٠٢١، وأعلنت كذلك عن مواعيد تقديم الملفات وموعد المقابلات الشخصية





هذا وكانت قد دشنت وزارة الصحة والسكان منظومة دعم الحالات الطارئة المعزولة منزليًا لمرضى فيروس كورونا، ضمن مبادرة 100 مليون صحة.





وقد أوضح الدكتور إيهاب حنفي وكيل وزارة الصحية بأسوان، أن المنظومة تأتي في إطار سعي وزارة الصحة لدعم الحالات الطارئة المعزولة منزليًا لمرضى فيروس كورونا ، وتوفير طريقة سهلة تساعد المواطنين المصابين بفيروس كورونا في التواصل مع غرفة أزمات فيروس كورونا المركزية بوزارة الصحة من خلال رسائل الـ sms المجانية إلى الرقم 1440.





وعن آلية عمل المنظومة قال الدكتور إيهاب حنفي أنه يتم من خلال إرسال المواطن كلمة «عزل» على رقم 1440، وذلك لتسجيل البلاغ أو الشكوى، الخاصة بالحالة أو لتسجيل المواطن على قاعدة بيانات حالات الكورونا المعزولة منزليًا ، وثم يكمل المواطن إدخال بياناته حتى تصله رسالة تؤكّد تسجيل البيانات كاملة، مؤكدا أنَّ الرسائل التي يتمّ إرسالها إلى هذا الرقم مجانية.



