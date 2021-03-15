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تعليم

رئيس جامعة حلوان : نحرص على مكافحة الفساد وتطبيق معايير النزاهة

الإثنين 15/مارس/2021 - 08:00 م
الدكتور ماجد نجم
الدكتور ماجد نجم
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كريم ناصر
تطلق جامعة حلوان  سلسلة من الندوات الافتراضية بعنوان" الممارسات الدولية لمكافحة الفساد بمؤسسات التعليم العالى" بالتعاون مع لجنة مكافحة الفساد بالجامعة ومكتب العلاقات الدولية . 


وأكد الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة أهمية عقد هذه الندوات،  في ظل جهود مكافحة الفساد وضرورة تطبيق معايير النزاهة والشفافية والحوكمة التي تعد من أساسيات الحياة المؤسسية في الجامعات مؤكدا أن جامعة حلوان تحرص على تطبيق هذه المعايير والمبادئ في إطار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.


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                            وتقام سلسلة الندوات تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة ورئيس لجنة مكافحة الفساد ، والدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.


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