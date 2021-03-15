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أخبار العالم

الخارجية الأمريكية توجه رسالة إلى مصر والسودان وإثيوبيا بشأن سد النهضة

الإثنين 15/مارس/2021 - 07:29 م
صدى البلد
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حسام رضوان
صرح نيد برايس المتحدث باسم الخارجية الأمريكية اليوم الإثنين، برغبة واشنطن في استئناف مفاوضات سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا.

وقالت الخارجية الأمريكية إنها تدعم جهود حل الخلاف حول سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا. بحسب "سكاي نيوز".

وأكد الخارجية الأمريكية في بيانها أنها تشجع استئناف الحوار حول سد النهضة والمساعدة في التوصل إلى حل بين الأطراف.

وكان رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك تقدم بطلب رسمي لوساطة رباعية لحل الخلاف حول ملء وتشغيل سد النهضة، بعد تعنت إثيوبيا ورفضها طلب مصر والخرطوم الوساطة الرباعية، وتمسك أديس أبابا بالوساطة الأفريقية فقط.

وبعث حمدوك برسائل إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، ومسؤول الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية جوزيب بوريل، ورئيس الكونجو الديمقراطية، فليكس تشيسكيدى، بصفته رئيسًا للاتحاد الأفريقي، مطالبًا إياهم بالتدخل للعب دور الوسيط في مفاوضات سد النهضة.
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