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أخبار العالم

السودان يحذر من فوات الأوان لحل أزمة سد النهضة

الإثنين 15/مارس/2021 - 08:05 م
صدى البلد
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حسام رضوان
قالت وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي، إن الخرطوم تؤمن بالحلول الإفريقية لمشاكل القارة، وذلك بشأن أزمة سد النهضة الإثيوبي.


وبحسب "سكاي نيوز"، قالت المهدي إن تعنت إثيوبيا في شروط استئناف عمل الآلية المشتركة لترسيم الحدود أمر لا يمكن قبوله.


وشددت على أنه يجب على الاتحاد الإفريقي اتخاذ خطوات ملموسة لحل الخلافات قبل فوات الأوان.


من جهته قال رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك إنه يجب تغيير النهج المُتبع في مفاوضات سد النهضة والذي أدى إلى عدم التوصل لاتفاق.


وقال:"نشعر بقلق إزاء تصريحات إثيوبيا بعزمها القيام بالملء الثاني لسد النهضة دون اتفاق ملزم".
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