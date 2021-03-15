جحيم تحت الأرض.. الحرس الثوري الإيراني يستعرض مدينة الصواريخ الباليستية الجديدة | فيديو

أصدرت البحرية التابعة للحرس الثوري الايراني مقطع فيديو يظهر أحدث "مدينة صاروخية" - وهي مجمع مجهز بالعديد من أنظمة إطلاق الصواريخ الباليستية من نطاقات مختلفة





تم افتتاح المنشأة العسكرية الجديدة رسميًا خلال حفل حضره قادة وضباط رفيعو المستوى في الحرس الثوري الايراني.





ووفقا للفيديو فإن هذه "المدينة الصاروخية" هي في الأساس منشأة تحت الأرض، حيث قام الحرس الثوري ببناء العديد من الصوامع لإيواء الصواريخ الباليستية، ويمتلك المجمع مخزونًا من الصواريخ خاصًا به يقع أيضًا تحت الأرض.

وزعم الجيش الإيراني أن منشأة الصواريخ محمية أيضًا من هجمات الحرب الإلكترونية. تم إنتاج وتطوير جميع معدات "المدينة" في إيران.





من غير الواضح ما إذا كانت القاعدة الجديدة تتميز بنظام النقل والإطلاق الآلي السريع الذي تم الكشف عنه مؤخرًا والذي طورته إيران محليًا.





وقد شوهدت منصة الإطلاق ، التي يمكنها استيعاب ما يصل إلى أربعة صواريخ باليستية طويلة المدى ، في العديد من مجمعات "مدينة الصواريخ" الإيرانية حيث عرضت طهران بعضًا منها.





وتعمل طهران بنشاط على تطوير وتحديث صناعتها الدفاعية في العقود القليلة الماضية بسبب حظرها من شراء الأسلحة في الخارج بموجب عقوبات الأمم المتحدة.





ولم تبدأ الدولة في تصنيع الأسلحة النارية الصغيرة فحسب، بل بدأت أيضًا في تصنيع السفن الحربية والصواريخ والقاذفات والطائرات المقاتلة والطائرات بدون طيار الخاصة بها.





وتم رفع الحظر الذي تفرضه الأمم المتحدة العام الماضي على الرغم من المعارضة القوية من الولايات المتحدة ، حيث تفكر إيران في العودة إلى سوق الدفاع العالمي ليس فقط كمشتري ، ولكن أيضًا كبائع للأسلحة والمعدات العسكرية المنتجة محليًا.



