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وزير المالية يكشف موعد صرف الزيادة في رواتب الموظفين.. فيديو

الإثنين 15/مارس/2021 - 10:57 م
وزير المالية
وزير المالية
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محمد القاضي
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنه سيتم صرف الزيادة في أجور العاملين بالجهاز الإداري للدولة بنهاية يوليو المقبل، موضحا أن قيمة الزيادة تقدر بنحو 37 مليار جنيه

وأكد "معيط"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة"، المُذاع عبر فضائية "أون إي"، الرئيس السيسي كان منحازا للمواطنين، ورفع المستوى المعيشي للمواطنين، من خلال تحسين الأجور والمعاشات.

وأشار إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بزيادة الحد الأدنى لأجور العاملين بالجهاز الإداري للدولة إلى 2400 جنيه، بزيادة تقدر بنحو 20% عما كانت عليه.

وأوضح أن جميع شرائح الموظفين بالدولة ستزيد في الرواتب مع زيادة الحد الأدني للأجور، معقبا: "نسعى للسيطرة على عجز الموازنة العامة للدولة".

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