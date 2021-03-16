ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

شارلي إيبدو تثير غضب بريطانيا بسبب رسوم ساخرة

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 12:41 ص
صدى البلد
Advertisements
حمزة شعيب
عرضت قناة الغد، تقريرا يتناول حالة غضب عارمة في بريطانيا بسبب مجلة شارلي إيبدو الفرنسية بعد نشر رسوم كاريكاتير تصور  الملكة إليزابيث راكعة على ركبة ميجان ميركل مصحوبة بكلمات لا أستطيع التنفس في واقعة أشبه بحادثة مقتل الأمريكي الأسود جورج فلويد علي يد الشرطة في مايو 2020.

وذكر التقرير  أن المجلة كتبت تعليقا ساخرا علي الرسوم تحت عنوان" لماذا غادرت ميركل باكنجهام؟  لأنها لا تستطيع التنفس " لا أستطيع التنفس آخر ما قاله فلويد الكلمات تحولت إلى شعار لمناهضة العنصرية في أمريكا .

ونوه التقرير إلي أنه في أول ظهور لميركل وزوجها فتحا النيران على العائلة الملكية بسبب العنصرية، وبرغم تعاطف الكثيرين مع ميجان.. الا ان الكثيرون عبروا عن استيائهم من الصحيفة، لاستغلالها حادث وفاة فوليد من أجل جني المال.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

بعد إعلان مولودهما الثاني.. انتقادات تطال الأمير هاري وميجان ماركل لهذا السبب

رسميا.. خروج هاري وميجان من العائلة المالكة البريطانية وتجريدهم من ألقابهم

الرهينة.. قصة لقب أطلقه موظفو القصر الملكي على الأمير هاري بسبب ميجان ماركل

أول رد من رئيس وزراء بريطانيا على مفاجأة هاري وميجان

«الأمير فيليب في السجن».. موقف محرج لمذيعة على الهواء بسبب زلة لسان

الملكة إليزابيث قاتلة.. مجلة شارلي إبدو الفرنسية تثير الجدل من جديد

ترشيحاتنا

أشرف خضر: الخسارة أمام طلائع الجيش تصعب موقف الدراويش

وفاة والد فنان عالمي مشهور بعد صراع مع فيروس كورونا

حقيقة الاعتداء بالضرب على طالبة أمام مدرسة بالمعادي

وزير المالية يكشف الحد الأدنى لزيادة رواتب الموظفين.. فيديو

هل يقلل الأسبرين من خطر الإصابة بـ كورونا؟ .. دراسة تكشف نتائج مذهلة

شقيق ياسمين عبد العزيز يرد بقوة على أحمد العوضي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سيارة أبعدت يوسف الشريف عن كرة القدم.. حكاية العالمي | صور

متى يشكل فقدان الوزن خطرًا ؟

سيروم طبيعي.. فوائد غير متوقعة عند وضع الليمون على البشرة