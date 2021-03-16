شارلي إيبدو تثير غضب بريطانيا بسبب رسوم ساخرة

عرضت قناة الغد، تقريرا يتناول حالة غضب عارمة في بريطانيا بسبب مجلة شارلي إيبدو الفرنسية بعد نشر رسوم كاريكاتير تصور الملكة إليزابيث راكعة على ركبة ميجان ميركل مصحوبة بكلمات لا أستطيع التنفس في واقعة أشبه بحادثة مقتل الأمريكي الأسود جورج فلويد علي يد الشرطة في مايو 2020.





وذكر التقرير أن المجلة كتبت تعليقا ساخرا علي الرسوم تحت عنوان" لماذا غادرت ميركل باكنجهام؟ لأنها لا تستطيع التنفس " لا أستطيع التنفس آخر ما قاله فلويد الكلمات تحولت إلى شعار لمناهضة العنصرية في أمريكا .





ونوه التقرير إلي أنه في أول ظهور لميركل وزوجها فتحا النيران على العائلة الملكية بسبب العنصرية، وبرغم تعاطف الكثيرين مع ميجان.. الا ان الكثيرون عبروا عن استيائهم من الصحيفة، لاستغلالها حادث وفاة فوليد من أجل جني المال.



