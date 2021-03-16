ميدو: الأهلي والزمالك قادران على تخطي فيتا والترجي

أكد أحمد حسام ميدو، لاعب ومدرب نادي الزمالك السابق، أن إمكانيات ناديي الأهلي والزمالك تجعلهما قادرين على تخطي كل من فيتا كلوب فى الكونغو والترجي التونسي فى القاهرة بدوري أبطال أفريقيا.

وقال "ميدو"، في تصريحاته تلفزيونية ببرنامجه "أوضة اللبس" المذاع على قناة "النهار"، "الأهلي والزمالك قادران على الفوز أمام فيتا كلوب والترجي في مباراتي اليوم، الثلاثاء، لأن كليهما أفضل فنيًا، لكن نتمنى علاج أخطاء الماضي".





وأضاف أن خروج أحمد عيد ظهير أيمن الزمالك مع كارتيرون في المؤتمر الصحفي لمباراة الترجي كان باختيار المدير الفني، منوها بأنه "ذكاء" كبير، ف مباراة الغد تحتاج لهدف "مبكر" للزمالك، ويجب أن يضغط اللاعبون بكل قوة من البداية، لأن مرور الوقت بنتيجة التعادل السلبي سيصعب للغاية من موقف الفريق.



