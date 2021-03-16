لأول مرة.. مرسيدس تطرح AMG 1 موديل 2021 الخارقة للطرق العادية.. صور

أعلنت شركة مرسيدس لصناعة السيارات الالمانية الفاخرة عن بدء انتاج سيارتهاAMG 1 موديل 2021 رسميا والبدء فى تسليمها للعملاء فى الربع الثالث من العام الحالى .

ونشرت مرسيدس بعض الصور للسيارة الخارقة المستوحاة من سيارات الفورمولا 1 والتي يبدو انها جاهزة للانتاج بالفعل ، والتى ظهرت من خلالها المكونات الهوائية النشطة في AMG One ، مثل الجناح الخلفي النشط ، ومغرفة الهواء المثبتة على السقف والتي تعمل على تحسين تدفق الهواء .

كما ظهرت فتحات الهواء في أقواس العجلات ، وتستمد السيارة مرسيدس AMG 1 قوتها من محرك V6 سعة 1.6 لتر تم الحصول عليه من سيارة السباق Mercedes F1 W06. عند إقرانها بأربعة محركات كهربائية ، ستولد مجموعة نقل الحركة المكهربة أكثر من 1000 حصان وسرعة تصل الي 11000 دوره في الدقيقه .

ويوكد الخبراء ان السيارة AMG1 ، من المتوقع أن تنتج حوالي 1200 حصان. سيمكن ذلك سيارة Mercedes-AMG One من التسارع إلى 124 ميلًا في الساعة من حالة توقف تام في أقل من ست ثوانٍ وأقصى سرعة تصل إلى 217 ميلًا في الساعة ، مما يجعلها واحدة من أسرع وأقوى السيارات الخارقة التي تم إنتاجها على الإطلاق.

وتقول شركة مرسيدس ان السيارة AMG1 هايبر كار تصميمها مشتقة من الفورمولا 1 ، و بالنظر إلى التصميم القوي ، من الصعب تصديق أن AMG One قانونية على الطريق ، بسبب تصميمها الخارق والتكنولوجيا العالية المتواجدة بداخلها .

واوضحت شركة مرسيدس انه سيتم انتاج 275 سيارة فقط من Mercedes-AMG One القوية بتكلفة قدرت بـ 2.7 مليون دولار ، والمفاجئة انه قد تم بيع جميع السيارات التى سيتم انتاجها .