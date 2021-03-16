لأول مرة.. مرسيدس تطرح AMG 1 موديل 2021 الخارقة للطرق العادية.. صور

أعلنت شركة مرسيدس لصناعة السيارات الالمانية الفاخرة عن بدء انتاج سيارتهاAMG 1 موديل 2021 رسميا والبدء فى تسليمها للعملاء فى الربع الثالث من العام الحالى .
ونشرت مرسيدس
بعض الصور للسيارة الخارقة المستوحاة من سيارات الفورمولا 1 والتي يبدو
انها جاهزة للانتاج بالفعل ، والتى ظهرت من خلالها المكونات الهوائية النشطة في AMG
One ، مثل الجناح الخلفي النشط ، ومغرفة الهواء المثبتة على السقف والتي تعمل
على تحسين تدفق الهواء .
كما ظهرت فتحات الهواء في أقواس العجلات ، وتستمد السيارة مرسيدس
AMG 1 قوتها من محرك V6 سعة 1.6 لتر تم الحصول عليه
من سيارة السباق Mercedes F1 W06. عند إقرانها بأربعة محركات كهربائية ، ستولد
مجموعة نقل الحركة المكهربة أكثر من 1000 حصان وسرعة تصل الي 11000 دوره في الدقيقه .
ويوكد الخبراء
ان السيارة AMG1
، من المتوقع
أن تنتج حوالي 1200 حصان. سيمكن ذلك سيارة Mercedes-AMG One من التسارع إلى 124 ميلًا في
الساعة من حالة توقف تام في أقل من ست ثوانٍ وأقصى سرعة تصل إلى 217 ميلًا في الساعة
، مما يجعلها واحدة من أسرع وأقوى السيارات الخارقة التي تم إنتاجها على الإطلاق.
وتقول شركة
مرسيدس ان السيارة AMG1 هايبر كار تصميمها مشتقة من
الفورمولا 1 ، و بالنظر إلى التصميم القوي ، من الصعب تصديق أن AMG
One قانونية على الطريق ، بسبب تصميمها الخارق والتكنولوجيا العالية
المتواجدة بداخلها .
واوضحت شركة
مرسيدس انه سيتم انتاج 275 سيارة فقط من Mercedes-AMG One القوية بتكلفة قدرت بـ 2.7
مليون دولار ، والمفاجئة انه قد تم بيع جميع السيارات التى سيتم انتاجها .