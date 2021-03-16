3 فوائد لا تتوقعينها للفراولة

تنتشر الفراولة حاليا فى الأسواق، ويقبل على تناولها الكثير، ولكن البعض فقط هم من يعرفون حقا قيمة الفراولة، وفوائدها الجيدة، لذلك نكشف 3 فوائد غير متوقعة للفراولة.

وفقا لما نشره موقع "هيلثي" إن الفراولة لها 3 فوائد غير متوقعة، تتمثل فيما يلي:



خفض الكوليسترول

يمكن أن يساعد تناول المزيد من الفراولة قلبك أيضًا! فهي تساعد في تقليل كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة (المعروف أيضًا بالنوع السيئ) ، مما يساعد بدوره في تقليل تراكم الترسبات في الشرايين.

خفض ضغط الدم

نظرًا لأنها تحارب ارتفاع الكوليسترول ، تساعد الفراولة أيضًا قلبك عن طريق خفض ضغط الدم. وهذا بدوره سيقلل من فرص إصابتك بمشاكل في القلب في المستقبل.

تعزيز صحة الجهاز العصبي

بالإضافة إلى جميع الفيتامينات التي تحتوي عليها الفراولة ، فهي غنية بالمعادن أيضًا. المعادن مثل البوتاسيوم والمنجنيز ، وهي مفيدة للجهاز العصبي من خلال المساعدة في توصيل الإشارات الكهربائية التي يحملها.

