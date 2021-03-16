صحة الدقهلية: تطعيم 500 من كبار السن والأمراض المزمنة بلقاحات كورونا

اعلن الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية فى تصريحات له اليوم الثلاثاء عن تطعيم أكثر من 500 مواطن من كبار السن وذوى الأمراض المزمنة ومرضى الفشل الكلوي و مرضى زراعة الكلى والكبد و مرضى القلب.



كما اوضح وكيل الوزارة ان التطعيم بالمجان ويتم بشكل متصل دون انقطاع بكل ايام الاسبوع حتى في ايام الجمعة والعطلات الرسمية وذلك من الساعة 9 صباحا حتى 5 مساءا بمركز اللقاح بمستشفى المنصورة الدولي.



واضاف انه سوف يتم تطعيم المواطن الذي سجل بنفسه على موقع الوزارة وتلقي رسالة ومكالمة بموعد ومكان التطعيم فقط اما بالنسبة للمواطنين غير القادرين على التسجيل فيرجى الاتصال على الخط الساخن ١٥٣٣٥ للمساعدة في التسجيل او التوجه لمكاتب مساعده المواطنين للتسجيل على الموقع الإلكتروني بالمستشفيات الحكومية ودعى وكيل الوزارة جميع المواطنين للتسجيل على الموقع الإلكتروني لتسجيل اللقاح: www.egcovac.mohp.gov.eg



كما حث مكي المواطنين على تجنب التجمعات العائلية والمحافظة على التباعد الاجتماعي بين الأفراد في الأماكن العامة، والالتزام بارتداء الكمامة مع اتباع الإرشادات اللازمة و منع التجمعات في الأماكن العامة مثل الأسواق والمحلات التجارية والمطاعم وغيرها من الأماكن المغلقه مؤكدًا على ضرورة عدم مشاركة الأدوات الشخصية مع الآخرين حيث تلاحظ في الآونة الأخيرة تقاعس الكثير عن الالتزام بالاجراءات الوقائية وارتداء الكمامة.





كما تهيب صحة الدقهلية بجميع المواطنين الحفاظ على المكتسبات التي تحققت خلال الفترة الماضية حيث تعد محافظة الدقهلية إلى الآن في المنطقة الآمنة نسبة لعدد سكان المحافظة ولعدد المصابين على مستوى الجمهورية سائلين المولى عز وجل أن يحفظ مصر والمصريين من الوباء.



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