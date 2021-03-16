محافظ الشرقية يعتمد المخططات التفصيلية لمدن أولاد صقر ومشتول السوق وأبو حماد

اعتمد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية المخططات التفصيلية لمدن أولاد صقر ومشتول السوق وأبو حماد.





وذلك بعد الإنتهاء من الدراسات التفصيلية اللازمة لموقف الشوارع واستعمالات الأراضى طبقا للمخطط الاستراتيجي المعتمد لتلك المدن.

أكد المحافظ أن الإعتماد يأتى ضمن خطة الدولة لتحديد مناطق الإمتدادات العمرانية الجديدة والتحكم فى النمو العشوائي للمباني وتحسين البيئة العمرانية، وتنفيذ إشتراطات البناء ومنع التعدي على أملاك الدولة، بالإضافة إلى الحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع ظهور مناطق عشوائية جديدة.

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أوضح محافظ الشرقية أن المخطط الذى تم اعتماده يشتمل على كافة الإشتراطات البنائية والتخطيطية لجميع المناطق السكانية والخدمية وكذلك عروض الشوارع الرئيسية والفرعية .





، لافتًا إلى أنه جاء تلبية لإحتياجات المواطنين والإستجابة لمطالبهم التي تستهدف حل مشكلاتهم المتعلقة بالمخططات التفصيلية.

أشار محافظ الشرقية إلى أنه تم مراعاه التنمية الإقتصادية والإجتماعية والعمرانية للمواطنين والنظرة المستقبلية التي تتناسب مع إحتياجات الأجيال القادمة لينعموا بحياة كريمة ومنظمة بعيدة عن العشوائية لتظهر المدينة بالمظهر اللائق.

شدد المحافظ على ضرورة الإسراع فى إنهاء المخططات التفصيلية والإستراتيجية لباقى المدن والإلتزام بالقانون وتنفيذه لتكون جميع الرخص مطابقة لخطوط التنظيم الرسمية للمحافظة.

فيما أكدت المهندسة سالى حسين مديرة الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة أن إعتماد المخططات التفصيلية جاءت بعد جهود وتنسيق كامل مع الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة وبالتعاون مع أحد مكاتب الإستشارات الهندسية والإنشائية وذلك بعد إجراء دراسة متأنيه وتفصيلية للشوارع وتحديد الشكل الأمثل لإستخدامها للمساهمة فى إنهاء كافة مشكلات التنمية العمرانية والسكان.

وأشارت مديرة الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية إلى أنه تم الإنتهاء من إعتماد ٦ مخططات تفصيلية لمدن ( أولاد صقر ومشتول السوق وابو حماد ومنيا القمح وبلبيس والابراهمية ) من ضمن ١١ مدينة، وجاري إعداد الدراسات اللازمة للإنتهاء من المخططات التفصيلية للمدن المتبقية لتحقيق الإستفادة من الحيز العمراني المعتمد لكل مدينة وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.