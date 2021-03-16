إجراء ٧ حالات قسطرة قلبية بمستشفي الزقازيق العام بالشرقية

أكد الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية انه في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالإنتهاء من قوائم الإنتظار، ورفع الأعباء عن المريض المصري، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتورة هاله زايد وزيرة الصحة والسكان، تم التكليف برفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمرضي بمستشفيات الصحة بالمحافظة.





وأضاف وكيل وزارة الصحة بالشرقية انه إستمرارا لنجاح منظومة العلاج علي نفقة الدولة، قام الفريق الطبي بقسم القسطرة القلبية بمستشفي الزقازيق العام، بقيادة الدكتور السيد محمد فرج أستاذ القلب والقسطرة بكلية الطب بجامعة الزقازيق، بإجراء ٧ حالات قسطرة قلبية تشخيصية وعلاجية، وتم تركيب الدعامات اللازمة للمرضي، وجميع الحالات مستقرة وتحت الملاحظة الطبية، بإشراف مدير المستشفي.

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وأوضح الدكتور هشام مسعود أن إجمالي إجراء القسطرة القلبية للمرضي حتي الآن بلغ ٣٥٠ حالة، وتم تركيب الدعامات اللازمة حسب التشخيص الطبي لكل مريض، وذلك بعد إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة لهم، مقدمًا الشكر للمشرف العام علي العنايات المركزة بالمديرية، ومدير المستشفي، وأستاذ القلب، ورئيس القسم، ولجميع الفرق الطبية المشاركة من الأطباء، وهيئة التمريض، والفنيين، والخدمات المعاونة، علي الجهود المبذولة لصالح المرضي بالمحافظة





علي جانب أخر تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أعمال وحدة التدخل السريع بالديوان العام من إزالة ورفع مخلفات الهدم ، وناتج التطهير وتراكمات القمامة من على جانبى الطرق الرئيسية بالمحافظة وهم طريق الزقازيق –شبلنجة ، وطريق أبو الأخضر – الزقازيق ، وطريق الزقازيق ميت غمر ، وطريق شيبة القنايات وإمتداد شارع طلبة عويضة ، وذلك لرفع كفائتها وتحقيق السيولة المرورية بهذة الطرق .

من جانبه أكد المهندس محمد صلاح المشرف العام على وحدة التدخل السريع بمحافظة الشرقية أن الوحدة قامت برفع 600 طن قمامة ومخلفات بواقع 30 نقلة بالإضافة إلى فرم و تسويه كميات كبيرة من الردش وفرد الرمال مكان التسوية ، على جانبى طريق الزقازيق – شبلنجة ، طريق أبو الأخضر الزقازيق وطريق الزقازيق ميت غمر ، وطريق شيبة القنايات ، وإمتداد شارع طلبة عويضة على مدار ستة أيام لتوصيلها للمدفن الصحي بالخطارة باستخدام 5 معدات 3 سياره قلاب حمولة 20 طن -2 لودر تابعة لوحدة التدخل السريع .

فيما أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على إستمرار شن الحملات المكثفة لرفع المخلفات بجميع مراكز ومدن المحافظة ، والتعامل الفورى مع بؤر تجمعات القمامة كافة للحد من انتشارها وتحسين الرؤية البصرية ، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين وكإجراء احترازي ووقائي ضمن سلسلة الإجراءات والتدابير الإحترازية التي تتخذها المحافظة للوقاية من فيروس كورونا المستجد كوفيد - 19، وحفاظًا على المنظر الجمالى والحضارى لمداخل ومخارج المحافظة.