رفع 600 طن قمامة ومخلفات بناء من المقالب العشوائية بالشرقية

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أعمال وحدة التدخل السريع بالديوان العام من إزالة ورفع مخلفات الهدم ، وناتج التطهير وتراكمات القمامة من على جانبى الطرق الرئيسية بالمحافظة .





وهم طريق الزقازيق –شبلنجة ، وطريق أبو الأخضر – الزقازيق ، وطريق الزقازيق ميت غمر ، وطريق شيبة القنايات وإمتداد شارع طلبة عويضة ، وذلك لرفع كفائتها وتحقيق السيولة المرورية بهذة الطرق .

وأكد المهندس محمد صلاح المشرف العام على وحدة التدخل السريع بمحافظة الشرقية أن الوحدة قامت برفع 600 طن قمامة ومخلفات بواقع 30 نقلة بالإضافة إلى فرم و تسويه كميات كبيرة من الردش وفرد الرمال مكان التسوية ، على جانبى طريق الزقازيق – شبلنجة ، طريق أبو الأخضر الزقازيق وطريق الزقازيق ميت غمر ، وطريق شيبة القنايات ، وإمتداد شارع طلبة عويضة على مدار ستة أيام لتوصيلها للمدفن الصحي بالخطارة باستخدام 5 معدات 3 سياره قلاب حمولة 20 طن -2 لودر تابعة لوحدة التدخل السريع .

فيما أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على إستمرار شن الحملات المكثفة لرفع المخلفات بجميع مراكز ومدن المحافظة ، والتعامل الفورى مع بؤر تجمعات القمامة كافة للحد من انتشارها وتحسين الرؤية البصرية ، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين وكإجراء احترازي ووقائي ضمن سلسلة الإجراءات والتدابير الإحترازية التي تتخذها المحافظة للوقاية من فيروس كورونا المستجد كوفيد - 19، وحفاظًا على المنظر الجمالى والحضارى لمداخل ومخارج المحافظة.