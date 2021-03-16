رفع 600 طن قمامة ومخلفات بناء من المقالب العشوائية بالشرقية

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أعمال وحدة التدخل السريع بالديوان العام من إزالة ورفع مخلفات الهدم ، وناتج التطهير وتراكمات القمامة من على جانبى الطرق الرئيسية بالمحافظة .
وهم طريق الزقازيق –شبلنجة ، وطريق
أبو الأخضر – الزقازيق ، وطريق الزقازيق ميت غمر ، وطريق شيبة القنايات وإمتداد
شارع طلبة عويضة ، وذلك لرفع كفائتها وتحقيق السيولة المرورية بهذة
الطرق .
وأكد المهندس محمد صلاح المشرف العام على وحدة التدخل
السريع بمحافظة الشرقية أن الوحدة قامت برفع 600 طن قمامة ومخلفات بواقع 30 نقلة
بالإضافة إلى فرم و تسويه كميات كبيرة من الردش وفرد الرمال مكان التسوية ، على
جانبى طريق الزقازيق – شبلنجة ، طريق أبو الأخضر الزقازيق وطريق الزقازيق ميت غمر
، وطريق شيبة القنايات ، وإمتداد شارع طلبة عويضة على مدار ستة
أيام لتوصيلها للمدفن الصحي بالخطارة باستخدام 5 معدات 3 سياره قلاب
حمولة 20 طن -2 لودر تابعة لوحدة التدخل السريع .
فيما أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على إستمرار شن
الحملات المكثفة لرفع المخلفات بجميع مراكز ومدن المحافظة ، والتعامل الفورى مع
بؤر تجمعات القمامة كافة للحد من انتشارها وتحسين الرؤية البصرية ، حفاظًا على صحة
وسلامة المواطنين وكإجراء احترازي ووقائي ضمن سلسلة الإجراءات والتدابير
الإحترازية التي تتخذها المحافظة للوقاية من فيروس كورونا المستجد كوفيد - 19،
وحفاظًا على المنظر الجمالى والحضارى لمداخل ومخارج المحافظة.