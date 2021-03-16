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برلمان

وكيل تضامن النواب: قرارات الرئيس بزيادة المعاشات ورفع الحد الأدنى للأجور تاريخية

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 12:41 م
النائب أحمد فتحي
النائب أحمد فتحي
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سمر المغربى
ثمن النائب أحمد فتحي، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي في مجلس النواب، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بزيادة قيمة المعاشات بنحو 13% بتكلفة إجمالية حوالي 31 مليار جنيه فضلا عن الحافز الإضافى لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية حوالى 17 مليار جنيه، تخصيص برنامج حافز مالى يقدر بحوالى 1,5 مليار جنيه للعاملين المنقولين إلى العاصمة الإدارية الجديدة، قرارات تاريخية، ووفاء بعهد القيادة السياسية بالوقوف فى صف الشعب ودعم كل الطبقات المجتمعية، لافتا إلى أن هذه التوجيهات بمثابة هدية جديدة يقدمها الرئيس للمجتمع المصري. 

وأكد وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، أن قرار الرئيس بدعم المواطنين والموظفين فى الدولة بزيادة مرتبات جميع العاملين بالجهاز الإدارى للدولة باجمالى نحو 37 مليار جنيه، ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه، وغيرها من القرارات الهامة جميعها تصب فى صالح المواطنين وقيم بناء الانسان، مؤكدا أن المبادرات الرئاسية والقرارات الأخيرة، بادرة أمل واهتمام كبير بآمال المصريين، والاهتمام بحياتهم المعيشية 

ولفت فتحي ، في بيان صحفي له ، إلى أن الرئيس حريص على دعم أصحاب المعاشات وإعطائهم حقوقهم كاملة، آخرها صرف مستحقات العلاوات الخمس لهم، منوها بأن دعم المواطن وتوفير حياة كريمة له أصبحت استراتيجية تسير عليها القيادة السياسية وحريصة كل الحرص على تعميمها على كافة شرائح المجتمع، مما يبشر بمرحلة قادمة قوامها البناء والتطوير على كافة الاصعدة.
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