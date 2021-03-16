البورصة تواصل تراجعها بمنتصف تعاملات اليوم



تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.66% ليصل إلى مستوى 11148 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 2.33% ليصل إلى مستوى 2145 نقطة.



وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.73% ليصل إلى مستوى 13596 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.25% ليصل إلى مستوى 4296 نقطة.



كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.88% ليصل إلى مستوى 2082 نقطة.





وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 2.3% ليصل إلى مستوى 3069 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 1.98% ليصل إلى مستوى 1378 نقطة.





واصلت مؤشرات البورصة المصرية، تراجعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين للشراء.