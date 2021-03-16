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اقتصاد

البورصة تواصل تراجعها بمنتصف تعاملات اليوم

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 12:50 م
البورصة المصرية
البورصة المصرية
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محمد صبيح
واصلت مؤشرات البورصة المصرية، تراجعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين للشراء.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.66% ليصل إلى مستوى 11148 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 2.33% ليصل إلى مستوى 2145 نقطة.

وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.73% ليصل إلى مستوى 13596 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.25% ليصل إلى مستوى 4296 نقطة.

 كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.88% ليصل إلى مستوى 2082 نقطة.


وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 2.3% ليصل إلى مستوى 3069 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 1.98% ليصل إلى مستوى 1378 نقطة.

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