نواب عن إنشاء محطات مياه في رفح وبئر العبد: تقضي علي الإرهاب وتساعد على التنمية

أكد عدد من أعضاء مجلس النواب ،أن اتفاقية محطتي تحلية مياه بحر في مدينتي رفح الجديدة وبئر العبد الجديدة ستساعد فى تحقيق تنمية كبيرة فى اراضي سيناء وستعزز من القضاء على الإرهاب فى ذلك الجزء العزيز من أرض الوطن.





جاء ذلك خلال خلال مناقشة الاتفاقية الموقعة بين الحكومة المصرية ، والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بمبلغ 5 ملايين و500 ألف دينار كويتي بشأن مشروع إنشاء محطتي تحلية مياه بحر في مدينتي رفح الجديدة وبئر العبد الجديدة، الموقعة في الكويت بتاريخ 23/11/2020.





وقال النائب أحمد العوضي، وكيل لجنة الخطة بمجلس النواب أن تلك الاتافقية ستقضي عليأعمال التطرف والارهاب ،لاسيما أن الئريس عبدالفتاح السيسي مهتم بأعمال وتطوير وتنمية سيناء ،ذلك الجزء الغالي علينا من تراب.





وتابع "أن اعمال التنمية فى سيناء،تحافظ على الامن القومي المصري"موجها الشكر للصندوق الكويتي .





من جانبه أعلن النائب عادل عامر، موافقته على الاتفاقية، مؤكدا ان تلك المشروعات تساعد علي تحسين البيئة الصية فى مصر، وبجب أن نحافظ علي تلك المشروعات .





وطالب وسائل الاعلام يتبني قضية رفع مستوي الوعي للحفاظ علي تلك المشروعات خاصة اننا اقتربنا على تنفيذ حياة كريمة و يتبقي سلوك المواطن .





من جانبه قال النائب احمد حسن،انه يوافق على الاتفاقية ولكن يجب أن نراعي الفلاح، خاصة أن الظروف المحيطة به باتت تؤثر عليه، لابد أن يكون هناك اعانة للفلاح ، علي غرار زيادة المعاشات والأجور .





وفي السياق ذاته، وجه النائب جابرابوخليل ،الشكر للصندوق الكويتي علي تلك الاتفاقية، مطالبا الحكومة بدعم الفلاح، قائلا: "الفلاح لم يعد يكسب في زراعته 500 جنيه".



