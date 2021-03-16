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توك شو

النجمة "إلهام شاهين" تروي كواليس مسلسل زي القمر "حكاية حتة مني"

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 05:29 م
الهام شاهين
الهام شاهين
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ريهام فيكتور
قالت الفنانة إلهام شاهين ، أنها عادت للدراما من جديد بعد غياب عدة سنوات بمسلسل حته منى ، الذى يدخل داخل خماسية مسلسل زى القمر ، مؤكده أنه مسلسل يناقش قضايا المرأة وكل قصة تكشف قضية جديدة بفريق عمل جديد وهى تشارك فى حكاية " حته منى "  .

وأضافت الهام شاهين ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج 8 الصبح ، المذاع على فضائية دى ام سى ، أن ملسسل زى القمر ، يتكون من مجموعة قضايا محتلفة عن بعضها وغير مترابطة .

وأشارت إلى أن المسلسل يعمل على تفائل المرأة وانتصارها وتقوية المرأة الضعيفة ، منوهه إلى انه يجعل كل مرأة ترى نفسها فى قصة من قصص المسلسلل المشوقة .

وتابعت أنها تحب السينما وتتحيز لها أفضل من التلفزيون ، موضحه أن كاتب  الدراماا يضع خطوط فرعية كثيرة لتكملة الثلاثين حلقة لدرجة أن أحيانا يمكن أن يتوه عن الفكرة الاساسية التى يطرحها على عكس السينما التى تطرح موضوع مكثف فى ساعتين فقط .

وأكدت ان الخماسية وقتها ساعتين فى خمس حلقات ، إيقاعها رائع وسريع ومترتب ، لذلك فهى حبت عرض القضايا بالشكل المكثف وتتمنى أن تعمم ، ويطلق الكاتب العنان ولا يحدد عدد من الحلقات حتى لا يضع خطوط فرعية كثيرة بعيدة عن الخط الاساسى للدراما .

واوضحت أن مسلسل زى القمر يناقش قضايا ورسائل مهمة جدا للمرأة والمجتمع بشكل عام ، واعتقد أن أغلب سيدات مصر يمروا بتجربة بطلقة المسلسل " حياة " ، مؤكده أنه سيتم عرض قبل رمضان 3 قصص ، وبعد رمضان 4 قصص أخرى .
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