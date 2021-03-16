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رياضة

طبيب بيراميدز يكشف سبب استبعاد المهاجم الأوروجوياني من رحلة تنزانيا

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 03:50 م
صدى البلد
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حسن العمدة
كشف الدكتور مصطفى المنيري، رئيس الجهاز الطبي لفريق نادي بيراميدز، عن السبب وراء استبعاد المهاجم الدولي الأوروجوياني ديبجو رولان من وحدة فريق الكرة إلى تنزانيا لمواجهة نظيره نادي نامونجو في كأس الكونفدرالية.


ويحل بيراميدز ضيفا على نظيره نامونجو في الثالثة عصر غد، الأربعاء، على استاد تنزانيا الوطني "بنجامين مكابا" في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.


وأوضح المنيري أن المهاجم الأوروجوياني خرج مصابا في مباراة العبور بكأس مصر قبل السفر إلى تنزانيا، وخضع لأشعة على الفور بأحد المراكز الطبية أثبتت إصابته بمزق في العضلة الأمامية.


وشدد الطبيب على أن اللاعب يخضع حاليا في القاهرة لبرنامج علاج طبيعي وتأهيل يستمر لمدة أسبوعين منذ الإصابة على أمل تجهيزه للمشاركة في أقرب وقت ممكن.
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