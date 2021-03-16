طبيب بيراميدز يكشف سبب استبعاد المهاجم الأوروجوياني من رحلة تنزانيا

كشف الدكتور مصطفى المنيري، رئيس الجهاز الطبي لفريق نادي بيراميدز، عن السبب وراء استبعاد المهاجم الدولي الأوروجوياني ديبجو رولان من وحدة فريق الكرة إلى تنزانيا لمواجهة نظيره نادي نامونجو في كأس الكونفدرالية.









ويحل بيراميدز ضيفا على نظيره نامونجو في الثالثة عصر غد، الأربعاء، على استاد تنزانيا الوطني "بنجامين مكابا" في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.









وأوضح المنيري أن المهاجم الأوروجوياني خرج مصابا في مباراة العبور بكأس مصر قبل السفر إلى تنزانيا، وخضع لأشعة على الفور بأحد المراكز الطبية أثبتت إصابته بمزق في العضلة الأمامية.







