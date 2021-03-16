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أخبار العالم

لقاح كورونا.. تطعيم 52.46% من الفئات المستهدفة بالإمارات

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 03:57 م
لقاح كورونا
لقاح كورونا
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أمينة الدسوقي
أعلن الدكتور عبدالرحمن العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع الإماراتي خلال الإحاطة الإعلامية حول مستجدات كوفيد19 في الدولة عن وصول الحملة الوطنية للتطعيم إلى هدفها الذي أعلنت عنه مؤخرًا بتطعيم 52.46% من الفئة المستهدفة من إجمالي سكان الإمارات، وفقا لصحيفة الاتحاد الامارتية.

وكانت أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن تقديم 89746 جرعة من لقاح «كوفيد-19» خلال الساعات الـ 24 الماضية، وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى اليوم 6,668,637 مليون جرعة، ومعدل توزيع اللقاح 67.43 جرعة لكل 100 شخص

يأتي ذلك تماشيًا مع خطة الوزارة لتوفير لقاح «كوفيد-19» وسعيًا إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم، والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس «كوفيد-19».
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