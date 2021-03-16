علاج البول المتقطع عند النساء بالأعشاب

يحدث البول المتقطع عندما يواجه الشخص صعوبة في بدء تدفق البول أو الحفاظ عليه، في حين أن التردد البولي هو الأكثر شيوعًا عند الرجال الأكبر سنًا بسبب تضخم البروستاتا ، إلا أنه يمكن أن يحدث لكل من الرجال والنساء في أي عمر.
ويجب على أي شخص يعاني من أعراض التقطع البولي أن يتحدث إلى الطبيب الذي يمكنه استبعاد أي أسباب كامنة.
البول المتقطع عند النساء
غالبًا ما لا يكون البول المتكرر العرضي مدعاة للقلق، ومع ذلك ، إذا كانت الأعراض مستمرة أو متكررة ، يجب على الشخص مراجعة الطبيب.
قبل العلاج ، من المرجح أن يقوم الطبيب بإجراء فحص بدني، وقد يقوم الطبيب أيضًا بإجراء اختبارات للبحث عن أي أسباب أساسية.
ويعتمد العلاج على السبب الكامن وراء التردد البولي.
تتضمن بعض العلاجات القياسية ما يلي:
المضادات الحيوية للعدوى
أدوية تضخم البروستاتا عند الرجال
جراحة لتخفيف انسداد البروستاتا عند الرجال
إجراءات لتوسيع مجرى البول
إزالة النسيج الندبي داخل مجرى البول
بالإضافة إلى العلاجات التقليدية ، هناك بعض الخطوات التي يمكن للشخص أن يتخذها في المنزل للمساعدة في تخفيف الأعراض.
وهناك العديد من العلاجات التي يمكن لأي شخص القيام بها في المنزل للمساعدة في تخفيف التردد البولي، وغالبًا ما تتطلب هذه الخطوات الحد الأدنى من الجهد ويمكن استخدامها جنبًا إلى جنب مع الرعاية الطبية.
تشمل العلاجات المنزلية لتردد المسالك البولية ما يلي:
أخذ حمام دافئ أو دش
باستخدام زجاجة ماء ساخن أو وسادة تدفئة على البطن
تدليك منطقة المثانة
الاحتفاظ بسجل لأنماط التبول لتحديد المحفزات.
أسباب صعوبة التبول عند النساء
ليس من المرجح أن تصاب النساء بالتردد البولي مثل الرجال، ومع ذلك ، يمكن للمرأة أن تصاب بتقطع في التبول أثناء الحمل وبعد الولادة.
تزداد احتمالية إصابة النساء بالتردد في التبول بعد الولادة إذا واجهن أيًا مما يلي:
طفل يزن أكثر من 4000 جرام، ويعد التردد البولي شائعًا نسبيًا بعد الولادة بسبب صدمة للأعصاب المحيطة بالمثانة والمسالك البولية.
يمكن أن تساعد العناية السليمة بالمثانة بعد الولادة ، بما في ذلك إفراغ المثانة مرة واحدة على الأقل كل 6 ساعات ، في منع وتخفيف التردد البولي بعد الولادة.
تعد التهابات المسالك البولية سببًا شائعًا آخر للتردد البولي عند النساء.
علاج تقطع البول بالأعشاب
من المعروف أن العديد من العلاجات مثل الأعشاب والتمارين والعلاجات السلوكية تساعد في إدارة أعراض المسالك البولية، ذكرت حوالي 70 في المائة من النساء اللواتي يستخدمن هذه الأساليب أنهن راضيات عن النتائج .
حرير الذرة هو نفايات زراعة الذرة، تستخدم البلدان من الصين إلى فرنسا هذا الدواء كدواء تقليدي للعديد من الأمراض ، بما في ذلك التبول اللاإرادي وتهيج المثانة، وقد يساعد في تقوية واستعادة الأغشية المخاطية في المسالك البولية لمنع سلس البول ، وفقًا لجمعية الاستمرارية الدولية .
كما تم العثور على الكابسيسين في الجزء اللحمي من الفلفل التشيلي ، وليس البذور، ويستخدم بشكل شائع لعلاج متلازمة آلام الحوض ، والتي غالبًا ما تكون أحد أعراض OAB، اكتشفوا أن سعة المثانة القصوى زادت من 106 مليلتر إلى 302 مليلتر.
علاج ضعف اندفاع البول بالأعشاب
عاى الرغم من أنك قد ترغب في شرب كميات أقل من السوائل حتى لا تضطر إلى التبول كثيرًا ، إلا أنه لا يزال يتعين عليك التأكد من بقائك رطبًا، ويمكن أن يؤدي زيادة تركيز البول ، وعادةً ما يكون لونه أغمق ، إلى تهيج المثانة وزيادة التبول المتكرر.
يمكن أن تساهم الأطعمة والمشروبات الأخرى في ظهور أعراض OAB ، بما في ذلك:
كحول
المحليات الصناعية
شوكولاتة
الحمضيات
قهوة
مشروب غازي
طعام حار
شاي
الأطعمة التي أساسها الطماطم
يمكنك اختبار المشروبات أو الأطعمة التي تسبب تهيج المثانة عن طريق حذفها من نظامك الغذائي، ثم أعد دمجهم واحدًا تلو الآخر كل يومين إلى ثلاثة أيام في كل مرة، تخلص نهائيًا من الطعام أو الشراب المعين الذي يؤدي إلى تفاقم الأعراض.
المصدر healthline
medicalnewstoday.