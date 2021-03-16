علاج البول المتقطع عند النساء بالأعشاب

يحدث البول المتقطع عندما يواجه الشخص صعوبة في بدء تدفق البول أو الحفاظ عليه، في حين أن التردد البولي هو الأكثر شيوعًا عند الرجال الأكبر سنًا بسبب تضخم البروستاتا ، إلا أنه يمكن أن يحدث لكل من الرجال والنساء في أي عمر.

ويجب على أي شخص يعاني من أعراض التقطع البولي أن يتحدث إلى الطبيب الذي يمكنه استبعاد أي أسباب كامنة.

غالبًا ما لا يكون البول المتكرر العرضي مدعاة للقلق، ومع ذلك ، إذا كانت الأعراض مستمرة أو متكررة ، يجب على الشخص مراجعة الطبيب.





قبل العلاج ، من المرجح أن يقوم الطبيب بإجراء فحص بدني، و قد يقوم الطبيب أيضًا بإجراء اختبارات للبحث عن أي أسباب أساسية.





ويعتمد العلاج على السبب الكامن وراء التردد البولي.





تتضمن بعض العلاجات القياسية ما يلي:





المضادات الحيوية للعدوى

أدوية تضخم البروستاتا عند الرجال

جراحة لتخفيف انسداد البروستاتا عند الرجال

إجراءات لتوسيع مجرى البول

إزالة النسيج الندبي داخل مجرى البول

بالإضافة إلى العلاجات التقليدية ، هناك بعض الخطوات التي يمكن للشخص أن يتخذها في المنزل للمساعدة في تخفيف الأعراض.





وهناك العديد من العلاجات التي يمكن لأي شخص القيام بها في المنزل للمساعدة في تخفيف التردد البولي، وغالبًا ما تتطلب هذه الخطوات الحد الأدنى من الجهد ويمكن استخدامها جنبًا إلى جنب مع الرعاية الطبية.

تشمل العلاجات المنزلية لتردد المسالك البولية ما يلي: أخذ حمام دافئ أو دش باستخدام زجاجة ماء ساخن أو وسادة تدفئة على البطن تدليك منطقة المثانة الاحتفاظ بسجل لأنماط التبول لتحديد المحفزات.





أسباب صعوبة التبول عند النساء