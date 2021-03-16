مقدرش أقول على الهوا.. والدة الشاب المصاب في إعلان محمد رمضان تكشف مفاجأة

كشفت الفنانة لبنى ونس، والدة الشاب يوسف الذي أصيب في إعلان الفنان محمد رمضان عن مفاجأة جديدة.





وقالت الفنانة لبنى ونس، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية ريهام سعيد ببرنامج "صبايا الخير" المذاع على قناة "النهار"، "يوسف عُرض عليه إعلان عن طريق مكتب وكان على علم بأنه إعلان أكشن، وتواصلت مع ابني طوال يوم تصوير الإعلان وقال لي إنه يشعر بالضيق من المسؤول عن حركات الأكشن لأنه لم يهتم به وعامله بشكل مش إنساني واستهان به".





وأضافت لبنى ونس "لم يتم إبلاغ ابني بأن هناك قنبلة سوف تنفجر في أحد مشاهد الإعلان، والمسؤول عن حركات الأكشن قال لابني إن القنبلة عبارة عن دخان فقط وأنه سوف يقوم بالقفز مع بداية التصوير".





وتابعت لبنى ونس "بعد بدء التصوير ابني رجع خطوة للخلف والقنبلة لم تكن قنبلة دخان ولكن القنبلة كانت بتطلع شرارة، وانفجار القنبلة تسببت في حروق في جسم ابني".





وأكملت لبنى ونس "ابني أصيب في أماكن لا استطيع التحدث عنها على الهواء، ولا توجد احترافية أو مهنية في تصوير المشاهد الخطرة في الإعلان".



