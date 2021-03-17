بعد تعليق لقاح استرازينيكا في دول أوروبية.. تأجيل قمة لقاحات كورونا

أعلن المتحدث باسم الحكومة الألمانية، تأجيل قمة اللقاحات التي كانت الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات تعتزم عقدها اليوم الأربعاء، و ذلك في أعقاب تعليق ألمانيا التطعيم بلقاح شركة أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا بشكل احترازي لحين توضيح علاقة التطعيم بهذا اللقاح بحالات تجلط دموي في أوردة دماغية.





ووفقا لوكالة الأنباء الألمانية، قال المتحدث إ ن المؤتمر الذي كان من المقرر عقده عبر الهاتف بشأن حملة التطعيمات وإشراك الأطباء العموميين في الحملة، تم تأجيله إلى حين صدور قرار من الوكالة الأوروبية للأدوية. ومن المحتمل أن تعقد القمة بعد غد الجمعة، بعد أن تعلن الوكالة الأوروبية للأدوية قرارها المتوقع غدا الخميس.





وقالت وكالة الأدوية الأوروبية، أمس الثلاثاء إن فوائد لقاح كورونا تتجاوز بكثير آثاره الجانبية وتفوق أي مخاطر محتملة، مضيفة أنه لا أدلة على تسبب لقاح أسترازينيكا بجلطات.





وأعلنت وزارة الصحة الألمانية على نحو مفاجئ بعد ظهر الاثنين عن تعليق مؤقت للتطعيم ضد كورونا بلقاح أسترازينيكا وذلك بعد ورود أخبار عن حدوث حالات تجلط دموي مرتبطة زمنيا بتناول اللقاح، مشيرة إلى أن هذا الإجراء هو خطوة احترازية سبقها توصية بهذا من معهد باول إيرليش المختص باللقاحات.





وكانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تعتزم خلال المؤتمر التشاور مع رؤساء حكومات الولايات حول كيفية المضي قدما في استراتيجية التطعيم كما كانت المشاورات ستدور بشكل محدد حول كيفية إشراك الأطباء العموميين في ألمانيا في إجراءات التطعيم في أنحاء البلاد.



