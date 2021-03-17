ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الأردن الـ 37 عالميا بعدد إصابات كورونا التراكمي

الأربعاء 17/مارس/2021 - 09:26 ص
صدى البلد
Advertisements
قسم الخارجي
أظهر موقع "وورد ميتر" المختص في رصد الإحصائيات بشأن وباء كورونا، ارتفاع عدد اصابات كورونا النشطة في الأردن إلى 83 ألفا و229 حالة، حتى صباح الاربعاء.

ووفق الموقع العالمي توفي 5497 شخصا في الأردن جراء الفيروس، بعد أن سجلت المملكة 69 حالة وفاة الثلاثاء.

وبلغ عدد الاصابات المسجلة في المملكة منذ ظهور الوباء 495 ألفا و380 حالة، وفق بيانات وزارة الصحة، ما يضع الأردن في المرتبة 37 عالميا بعدد الاصابات التراكمي.

كما بلغ عدد المتعافين من الفيروس 406 آلاف و654 حالة.

عالميا بلغ اجمالي الاصابات حول العالم 121 مليونا و291 الفا و551 حالة، شفي منها 97 مليونا و832 ألفا و863 حالة.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

عضو لجنة الأوبئة: فايزر أول اللقاحات التي ستصل الأردن

ارتفاع إصابات كورونا في الأردن إلى 14 ألفا و419 حالة

السعودية تسجل 315 إصابة جديدة بكورونا

الأردن في المرتبة 40 عالميًا بانتشار كورونا

الأردن.. وزير العدل: تعميم فكرة مركز الخدمات الشَامل في محافظات المملكة

43 ألفا و383 إصابة كورونا نشطة في الأردن

ترشيحاتنا

فاروق جعفر: هزيمة الزمالك أصابت جماهيره بالإحباط

آخر وقت لصلاة الصبح وهل يجوز أداء السنة قبلها .. الإفتاء ترد

تفاصيل مثيرة في قصة زواج مصرية من شاب هندى.. فيديو

الضرائب : 31 مارس آخر موعد لتقديم الإقرارات .. ولا نية لتمديد المهلة

جرائم جنسية.. الاغتصاب الجماعي للقاصرات في إسرائيل بأعلى المعدلات عالمية

ما حكم قول الزوجة لزوجها تحرم على كأبي وأخى؟.. أمين الفتوى يجيب

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فورد تطرح إصدارا مخصصا للشرطة من السيارة f 150 2021.. صور

طريقة مبهرة لعمل البيض .. 3 وصفات يحبها الأطفال والكبار

أسعار فئات بيجو 508 موديل 2021 في مصر| صور