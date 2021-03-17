الأردن الـ 37 عالميا بعدد إصابات كورونا التراكمي

أظهر موقع "وورد ميتر" المختص في رصد الإحصائيات بشأن وباء كورونا، ارتفاع عدد اصابات كورونا النشطة في الأردن إلى 83 ألفا و229 حالة، حتى صباح الاربعاء.





ووفق الموقع العالمي توفي 5497 شخصا في الأردن جراء الفيروس، بعد أن سجلت المملكة 69 حالة وفاة الثلاثاء.





وبلغ عدد الاصابات المسجلة في المملكة منذ ظهور الوباء 495 ألفا و380 حالة، وفق بيانات وزارة الصحة، ما يضع الأردن في المرتبة 37 عالميا بعدد الاصابات التراكمي.





كما بلغ عدد المتعافين من الفيروس 406 آلاف و654 حالة.



