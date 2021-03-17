ترامب يرد على أنباء اعتزام ميجان ماركل الترشح لرئاسة أمريكا في 2024

أكد الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، أنه "ليس من المعجبين" بدوقة ساسكس ميجان ماركل، معربًا عن أمله في أن ترشح نفسها لرئاسة الولايات المتحدة في عام 2024 حتى يتمكن من الوقوف أمامها ومنافستها.





وحسب صحيفة "تليجراف" البريطانية، قال ترامب، خلال مكالمة استمرت 30 دقيقة مع قناة "فوكس نيوز"، إنه لا يحب الطريقة التي تحدثت بها ميجان عن العائلة المالكة البريطانية والملكة إليزابيث الثانية، التي وصفها بـ"شخصية رائعة".





وردًا على سؤال بشأن تخطيط ماركل الترشح لرئاسة أمريكا، قال ترامب: "آمل أن يحدث ذلك لأنه إذا حدث ذلك، أعتقد أنه سيكون لدي شعور أقوى تجاه الترشح.. أنا لست من محبي ميجان".





وكانت تقارير أفادت بأن ميجان ماركل، 39 عامًا، كانت تتواصل مع كبار الديمقراطيين بهدف بناء حملة وفرق لجمع التبرعات من أجل الترشح لرئاسة الولايات المتحدة.



ولم يحسم ترامب أمره بعد من الترشح للانتخابات عام 2024، وذلك خلال واحدة من أطول المقابلات التي أجراها منذ مغادرته البيت الأبيض في يناير الماضي، إلا أنه قال : "وفقا لكل استطلاعات الرأي يريدون مني أن أترشح مرة أخرى.. لكننا سننتظر ونرى".





وأوضح أنه سيتخذ القرار النهائي بعد انتخابات التجديد النصفي للكونجرس عام 2022، معربا عن ثقته في أن الجمهوريين لديهم فرصة لاستعادة السيطرة على مجلسي النواب والشيوخ.