رئيس جهاز مدينة بدر يكشف إجمالى الوحدات السكنية بـ مراحلها الثلاث

قال المهندس عمار مندور، رئيس جهاز مدينة بدر، إن مدينة بدر من أكبر المدن التى يوجد بها إسكان اجتماعى بجميع مراحله بإجمالى 55 ألفا و488 وحدة مقسمة على 3 مراحل، الأولى 16 ألفا و608 وحدات وتم تنفيذها بالكامل للمواطنين بجميع خدماتها.











وأوضح "مندور"، خلال تقرير خاص أذاعه برنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه في المرحلة الثانية كان أكبر تحدٍ فى تدشين المدينة وتنفيذها وتسليمها للمواطنين فى وقت محدد، وكان بـ 30 ألفا و456 وحدة، وبالفعل تم الانتهاء منها وتسكين أكثر من 50% منه .









ولفت إلى أن مدينة بدر منذ عام 1982 وحتى 2014 وعلى مدار ما يقرب من 32 عاما تم تنفيذ 14 ألف وحدة سكنية ومنذ عام 2014 وحتى الآن تم مضاعفة هذا الرقم بما يقدر بـ80 ألف وحدة سكنية.







