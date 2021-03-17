العثور على جثة شاب مقطعة ومتفحمة بطريق نقاده الصحراوي في قنا





عثرت أجهزة الأمن بقنا، علي جثة متفحمة و مقطعة بطريق نقاده الصحراوي، بالقرب من منطقة القرنه.





تلقي اللواء محمد أبوالمجد، مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة نقاده، يفيد بالعثور على جثة شاب متفحمة و مقطعة وفي حالة تعفن.





تبين من التحريات الأولية، أن الجثة لشخص يدعي عوني صليب فلسطين خليل ٣٤ عاما، فيما تكثف أجهزة الأمن جهودها لكشف ملابسات الواقعة.





من جانبه دفع مرفق اسعاف قنا، بسيارة إسعاف لنقل الجثة إلى مشرحة مستشفى قنا الجامعى، لوضعها تحت تصرف النيابة العامة.





تحرر محضر بالواقعة و أخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.





اقرأ أيضًا :

محافظ قنا : تأهيل 17 ألف منزل ضمن مبادرة السيسي لتنمية الريف





المنتدى القنائى يوصي بإصدار كتاب عن بطولات أبناء قنا في معركة البارود



