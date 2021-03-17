ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

العثور على جثة شاب مقطعة ومتفحمة بطريق نقاده الصحراوي في قنا

الأربعاء 17/مارس/2021 - 10:57 ص
صدى البلد
Advertisements
يوسف رجب


عثرت أجهزة الأمن بقنا، علي جثة متفحمة و مقطعة بطريق نقاده الصحراوي، بالقرب من منطقة القرنه.


تلقي اللواء محمد أبوالمجد، مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة نقاده، يفيد بالعثور على جثة شاب متفحمة و مقطعة وفي حالة تعفن.


تبين من التحريات الأولية، أن الجثة لشخص يدعي عوني صليب فلسطين خليل ٣٤ عاما، فيما تكثف أجهزة الأمن جهودها لكشف ملابسات الواقعة.


من جانبه دفع مرفق اسعاف قنا، بسيارة إسعاف لنقل الجثة إلى مشرحة مستشفى قنا الجامعى، لوضعها تحت تصرف النيابة العامة.


تحرر محضر بالواقعة و أخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.


اقرأ أيضًا :

محافظ قنا : تأهيل 17 ألف منزل ضمن مبادرة السيسي لتنمية الريف

المنتدى القنائى يوصي بإصدار كتاب عن بطولات أبناء قنا في معركة البارود

Advertisements
Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر ومواصفات تويوتا كورولا كروس أوفر 2021.. صور

سعر ومواصفات سيارات جي ام سي يوكن 2021 في السعودية

فورد تطرح إصدارا مخصصا للشرطة من السيارة f 150 2021.. صور