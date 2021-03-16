المنتدى القنائى يوصي بإصدار كتاب عن بطولات أبناء قنا في معركة البارود

أوصت ندوة ثقافية بعنوان " تطلعات قنائية فى عيد قنا القومى" نظمها المنتدى القنائى للفكر و الثقافة، بعدد من التوصيات، أبرزها تبني إصدار كتاب عن بطولات أبناء قنا في مواجهة الحملة الفرنسية عام ١٧٩٩ وتفعيل لجنة استعادة السفن الغارقة بنيل قفط.





جاء ذلك خلال فعاليات الندوة التي حضرها الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، و النائبة نجلاء باخوم، عضو مجلس النواب، و الدكتور محمود خضارى، رئيس المنتدى، ونائب رئيس جامعة جنوب الوادي السابق، و لفيف من القيادات الشعبية، وأدارها الدكتور أحمد سعد جريو، مدير العلاقات العامة بمديرية التربية والتعليم.





وشهدت فعاليات الندوة تطلعات طرحها عدد من الشباب والفتيات حول عدد من القضايا التى تشغل الشارع القنائى، إضافة إلى عدد من القصائد التى تتغنى فى حب قنا.





وقالت الدكتورة منى الشحات، المدرس بكلية آداب قنا، إن محافظة قنا شكلت أروع حضارة إنسانية ما قبل التاريخ، ومن بعد ذلك على مدار العصور الفرعونية و القبطية والاسلامية، فقد كانت قنا وتحديدًا قوص عاصمة للدولة الإسلامية لفترة من الزمن، فيما يعرف بالدائرة القوصية والتى امتدت من أسيوط لشمال السودان، بعد تدمير بغداد عاصمة الخلافة الإسلامية آنذاك.





و أضافت الشحات، أتمنى أن يخرج المنتدى بتوصية بطباعة كتاب عن الحملة الفرنسية والبطولات التى سطرها أبناء قنا ضد العدوان الفرنسى، أو تدريس ما تشهد به المراجع الفرنسية، لأنه يعبر بحيادية و واقعية عن بطولات أبناء قنا فى مواجهة الحملة الفرنسية.





و أشارت النائبة نجلاء باخوم، عضو مجلس النواب، إلى أن قنا زاخرة بأبنائها فى كافة المجالات، و حظيت بوجود كوادر نسائية تركت بصمات رائعة على مدار الفترات الماضية، مضيفة أسعى من خلال دورة التشريعى إلى تلبية أمنيات و تطلعات أبناء قنا.





فيما ناقش حازم عمر، نائب محافظ قنا، دور الدولة للوصول إلى كافة المجتمعات المحلية بالتنسيق مع المجتمع المدنى وكافة أطياف الشعب، وهو ما تحقق فى صياغة رؤية مصر ٢٠٣٠ وتمكنت من خلال برامج نفذتها الحكومات الحالية و السابقة فى تحقيق طفرة تنموية لم تعهدها بلادنا من قبل.

و أضاف عمر، بأن الدولة التى تحرص حاليًا على البناء و التنمية، تحرص أيضًا على أن تكون أكثر قربًا من المواطنين وهو ما تم ترجمته عمليًا فى مبادرة حياة كريمة، و التى كان لمحافظة قنا نصيب كبير فيها، سواء فى المرحلة الأولى للمبادرة أو مبادرة الريف المصرى حاليًا.





و أشار عمر، إلى أن هناك توجيه رئاسى بشأن بناء الإنسان المصرى، و أن تصل الرسالة الثقافية فى القرى والنجوع لكافة الفئات وعدم الاقتصار على المدن.





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