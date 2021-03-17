الاتحاد العربي للقضاء الإداري يعقد اجتماعه الخامس عبر الفيديو كونفرانس

عقد الاتحاد العربي للقضاء الإداري الاجتماع السنوي الخامس لجمعيته العامة ، وذلك اليوم الأربعاء الموافق 17 مارس 2021 عبر تقنية الفيديو كونفرانس.





وشارك في الاجتماع المستشارين رؤساء مجالس الدولة والمحاكم العليا الإدارية بالدول العربية، حيث شارك:





1- المستشار محمد محمود حسام الدين رئيس مجلس الدولة المصري.

2- المستشار محمد الغزو رئيس المجلس القضائي الاردنى، رئيس محكمة التمييز.

3- القاضى محمد حمد البادى رئيس المحكمة الاتحادية العليا بدولة الامارات.

4- المستشار عبد الله حسن البوعنين، رئيس مجلس القضاء، رئيس محكمة التمييز بمملكة البحرين.

5- المستشار محمد بن ناجى بن جاسم، رئيس المحكمة الدستورية ورئيس محكمة استئناف الكويت.

6- المستشار محمد الحافى رئيس مجلس القضاء ورئيس المحكمة العليا بليبيا

7- المستشار كريم خصباك، رئيس مجلس الدولة بالعراق.

8- المستشار السيد عبد السلام المهدى، الرئيس الاول لمجلس الدولة بتونس

9- المستشار فادى الياس، رئيس مجلس شورى الدولة بلبنان.

10- القاضية الدكتورة سوسن شندى – عميد معهد العلوم القضائية والقانونية بالسودان.

11- القاضي حازم اكديك – رئيس المحكمةالادارية بفلسطين.

12- القاضي عبد العتاق فكير، رئيس محكمة الرباط الإدارية بالمغرب.

وقد نظر رؤساء المجالس والمحاكم العليا جدول اعمال الجمعية العامة، والذى تضمن اعتماد تقرير مراقب الحسابات، واعتماد خطة العمل السنوية، والأنشطة التي سيقوم بها الاتحاد خلال العام المقبل والتي تتضمن عقد عدة اجتماعات وندوات وورش عمل، كما تضمن الاجتماع نقل رئاسة الاتحاد الى المحكمة الاتحادية العليا بدولة الامارات وفقا للترتب الذى حددته وثيقة تأسيس الاتحاد، وبذلك تتولى المحكمة العليا بدولة الامارات أعباء رئاسة الاتحاد خلال العامين المقبلين.





كما قررت الجمعية العامة في اجتماعها إعادة تشكيل المكتب التنفيذي ليصبح على النحو التالى:

- المحكمة الاتحادية العليا بدولة الإمارات العربية المتحدة رئيسا.

- المجلس الأعلى للقضاء بمملكة البحرين نائبا للرئيس.

- مجلس الدولة بجمهورية مصر العربية عضوًا.

- مجس شورى الدولة بلبنان عضوًا.

- مجلس الدولة بجمهورية العراق عضوًا.

كما قررت الجمعية العامة للاتحاد إعادة انتخاب السيد المستشار/ محمد محمود رسلان – نائب رئيس مجلس الدولة المصرى – أمينًا عامًا للاتحاد لفترة أربعة سنوات أخرى.

كما قام السادة رؤساء المجالس والمحاكم العليا باطلاق مكتبة الاتحاد على موقعه الالكتروني، وهى مكتبة تضم الاحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية العاليا بالدولة العربية، وتم تزويدها بطرق بحث متعددة لتيسر على الباحث العربى الوصول الى ما يحتاج اليه من المبادئ والاحكام الصادرة من مختلف محاكم الدول العربية.

ومن الجدير بالذكر ان الاتحاد العربى للقضاء الادارى أنشئ في ديسمبر 2015 ووقعت وثيقة النظام الاساسى بقصر الاميرة فوقية بمجلس الدولة المصرى بحضور وتشريف فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي – رئيس جمهورية مصر العربية، ويضم مجلس الدولة المصرى بين جنباته مقر الاتحاد وامانته العامة.