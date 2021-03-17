سوزوكي تختبر جيمني بقاعدة العجلات الطويلة .. صور

اعلنت شركة سوزوكي عن توافر السيارة جيمني حاليًا بعدة أحجام مختلفة حيث يبلغ طول النسخة اليابانية 133.7 بوصه ، وطول النسخة العالمية 139.8 بوصه ، بينهما أكبرهم النسخة الهندية بطول 143.5 بوصه .



وظهرت نسخة جديدة للسيارة سوزوكي جيمني بقاعدة العجلات الطويلة لتؤكد شائعات تطوير العلامة اليابانية لها، ويبدو أن التصميم الخارجي مماثل للنسخ الأخرى باستثناء المسافة الإضافية بين المحاور الأمامية والخلفية.



وتستمر النسخة المطولة ببابين فقط مثل النسخ الأقصر، وإن أشارت تقارير إلى اهتمام سوزوكي بتطوير نسخة أكثر عملية بأربعة أبواب قريبًا ومن المحتمل أن نسخة قاعدة العجلات الطويلة ستمهد لموديل جيمني بيك أب جديد، مع العلم أن سوزوكي كشفت عن جيمني بيك أب اختبارية منذ عامين في طوكيو، ما يوضح اهتمام العلامة بهذه الفئة.



وحققت سوزوكي جيميني suzuki jimny نجاحا واسعا خصوصا بعد ان تم تتطويرها بالتعاون مع تويوتا اليابانية وتأتي بخمسة ابواب مما يعني ازدياد مساحة الداخلية والسعة التخزينية .



وقامت شركة تعديلات بعمل بعض التعديلات الخاصة للسيارة سوزوكي جيميني suzuki jimny لجعلها أشبه بمرسيدس G-Class و هي واحدة من أفضل سيارات الـ SUV في الأداء والتعامل مع التضاريس .



نجحت شركة التعديل في صنع نسخة معدلة للسيارة سوزوكي جيميني suzuki jimny تبدو وكأنها مستوحاة من مرسيدس G500 4×4 Squared حيث جائت بمحرك سعة 4000 سي سي V8 دبل تيربو .

