المرشحة للأوسكار فيولا ديفيس تلعب دور ميشيل أوباما في مسلسل جديد

تستعد الممثلة الأمريكية فيولا ديفيس، لتقديم دور زوجة الرئيس الأمريكي السابق ميشيل أوباما في مسلسل جديد من المقرر أن يعرض على شاشة شو تايم.

وعبرت ميشيل أوباما عن سعادتها بهذا الخبر في تصريح لموقعET، واصفة ديفيس التي نالت ترشيحها الرابع لنيل جائزة الأوسكار منذ يومين بأنها "الأعظم".

وقالت ميشيل أوباما، إن الخبر بالنسبة لها مثير، رغم أنها تعتقد أن شخصتها لا ترتقي لأن تقدمها فيولا ديفيس كناية عن قدراتها التمثيلية وتفضيلها دائما لأدوار صعبة.

اختير الممثل البريطاني من أصل نيجيري، أو تي فاجبينل، للعب دور الرئيس باراك أوباما، وأكدت ميشيل على أن فيولا التي تبلغ من العمر 55 عاما، ستقدم الدور بشغف وحيوية.

وصفت ديفيس في تصريحات سابقة، السيدة ميشيل أوباما بأنها ذكية وواثقة من نفسها، وفصيحة، وتريد أن تقدمها بصورة محترمة وتكريمها بهذا العمل.

لم يتم الإعلان عن موعد عرض المسلسل بعد، لكن مشيل أوباما شاركت مؤخرا في برنامج خاص للأطفال يعرض حاليا على نتفليكس وهو Waffles + Mochi.

وقالت أوباما، في تصريحاتها إن البرنامج الجديد ساعدها على مواصلة العمل الذي بدأته أثناء تواجدها في البيت الأبيض، في الوقت الذي كانت تبحث فيه عن وسيلية للحديث عن الطعام الصحي والنشاط وتقديم محتوى بطريقة مرحة ومبتكرة.

ترشحت فيولا ديفيس لنيل جائزة الأوسكار ضمن قائمة أفضل ممثلة عن دورها في فيلم Ma Rainey's Black Bottom، وهو نفس العمل الذي نال عنه صديقها الراحل تشادويك بوسمان ترشيحه الأول للأوسكار أيضا ضمن قائمة أفضل ممثل.

نالت ديفيس جائزة أوسكار أفضل ممثلة مساعدة من قبل عام 2017 عن دور الزوجة في فيلم Fences.