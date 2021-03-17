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أخبار البلد

وزير الخارجية: مصر تتطلع للاستمرار في تعزيز التعاون مع السويد

الأربعاء 17/مارس/2021 - 05:23 م
وزير الخارجية سامح
وزير الخارجية سامح شكري
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محمد وديع
عقد وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الأربعاء، لقاءً عبر  خاصية "الفيديو كونفرانس" مع نظيرته وزيرة خارجية السويد "آن ليند"، حيث تباحثا حول مواصلة تدعيم العلاقات الثنائية بين البلدين في مجمل المجالات والدفع بها قدمًا لآفاق أرحب، كما تناولا مجمل الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط.

وأكد السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزيرين أكدا الحرص على الارتقاء بالعمل المشترك ومواصلة الدفع قُدمًا بمسار التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، مع التركيز على قطاعات الطاقة المتجددة، والتحول الرقمي، والبنية التحتية. وأعربا عن أهمية استمرار التشاور السياسي لتنسيق المواقف إزاء القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام، لاسيما موضوعات الأمم المتحدة، وحقوق الإنسان، والتنمية، كما تم التطرق أيضًا إلى تطورات جائحة "كورونا"، وسبل التصدي لها بما يستلزم تضامُن الجهود الدولية في هذا الشأن.
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