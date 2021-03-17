وزير الخارجية: مصر تتطلع للاستمرار في تعزيز التعاون مع السويد

عقد وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الأربعاء، لقاءً عبر خاصية "الفيديو كونفرانس" مع نظيرته وزيرة خارجية السويد "آن ليند"، حيث تباحثا حول مواصلة تدعيم العلاقات الثنائية بين البلدين في مجمل المجالات والدفع بها قدمًا لآفاق أرحب، كما تناولا مجمل الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط.



