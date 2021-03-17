تعرف على فوائد الردة

هل تعلم فائدة نخالة القمح (الردة) ..





* لاصحاب التهاب القولون

* لمرضى السمنه والشهية الزائدة.

* لاصحاب البطن الكبيرة

* للمصابين بمرض السكر





فقط ملعقتان كبيرتان من قشور القمح يوميا..





* تخلصك من الفضلات المتراكمة في القولون منذ سنين

* تعمل على خفض كوليسترول الدم والدهون الثلاثية .

* تعمل على امتصاص الماء الزائد في الامعاء

* تخلص الجسم من الغازات ..

* تعمل على تنظيم عملية الهضم

* تعمل على تنظيم السكر ....

* تشعر بالنشاط طول اليوم .

* تشعر بالشبع وتقليل كمية الاكل

* تساعد في انقاص الوزن ..





طريقة الاستعمال ..