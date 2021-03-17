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مرأة

تعرف على فوائد الردة

الأربعاء 17/مارس/2021 - 08:34 م
صدى البلد
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رنا عصمت
قدّم الدكتور خالد يوسف خبير التغذية عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك فوائد تناول القمح.

هل تعلم فائدة نخالة القمح (الردة) ..

* لاصحاب التهاب القولون
* لمرضى السمنه والشهية الزائدة.
* لاصحاب البطن الكبيرة
* للمصابين بمرض السكر

فقط ملعقتان كبيرتان من قشور القمح يوميا..

* تخلصك من الفضلات المتراكمة في القولون منذ سنين
* تعمل على خفض كوليسترول الدم والدهون الثلاثية .
* تعمل على امتصاص الماء الزائد في الامعاء
* تخلص الجسم من الغازات ..
* تعمل على تنظيم عملية الهضم
* تعمل على تنظيم السكر ....
* تشعر بالنشاط طول اليوم .
* تشعر بالشبع وتقليل كمية الاكل
* تساعد في انقاص الوزن ..

طريقة الاستعمال ..
قم بمزج قشور القمح الرده مع الزبادي .. يفضّل تناولها قبل الافطار والغذاء بنصف ساعة .
 
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