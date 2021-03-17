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فن

أخبار الفن| عمرو دياب يكشف إصابته بفيروس كورونا.. سامي مغاوري لـ صدى البلد: التجاهل من المهرجانات السينمائية مؤلم

الأربعاء 17/مارس/2021 - 11:35 م
صدى البلد
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محمد نحلة

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالحالة الصحية للفنانين ومواجهتهم لـ فيروس كورونا في الساعات الماضية، نستعرض أبرزها فيما يلي:



شاهد.. هكذا ردت ياسمين عبد العزيز على شائعة خلافها مع أحمد العوضي

نشرت ياسمين عبد العزيز صورة جديدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام .



سامي مغاوري لـ صدى البلد: التجاهل من المهرجانات السينمائية مؤلم

كشف الفنان سامي مغاوري عن رأيه في تجاهل المهرجانات لعدد كبير من كبار الفنانين.



بسمة لـ صدى البلد: لست شخصية فلسفية.. ولا أختار أعمالي لعمقها

قالت الفنانة بسمة في تصريحات لـ صدى البلد إنها ليست شخصية عميقة ولا فلسفية، وأوضحت أنها لا تختار الأعمال التى تشارك فيها لعمقها، موضحة أنها شخصية بسيطة جدا، وليس معنى أنها تنطق الحروف العربية بلغة سليمة، بأن تصنف عميقة.



عمرو دياب يكشف عن إصابته بفيروس كورونا.. فيديو

حصل صدى البلد على فيديو من حفل النجم عمرو دياب الأخير الذي أعلن خلاله إصابته بفيروس كورونا منذ فترة.



معرفش حاجة وفال خير.. عبير صبري تعلق على تصدرها مؤشرات البحث على جوجل

علقت الفنانة عبير صبري في تصريح لـ "صدى البلد"، على تصدرها مؤشرات البحث على جوجل بسبب صور عيد ميلادها.

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