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فن

معرفش حاجة وفال خير.. عبير صبري تعلق على تصدرها مؤشرات البحث على جوجل

الأربعاء 17/مارس/2021 - 04:20 م
صدى البلد
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خالد صواف

علقت الفنانة عبير صبري في تصريح لـ "صدى البلد"، على تصدرها مؤشرات البحث على جوجل بسبب صور عيد ميلادها.


وقالت عبير صبري "ايه ده انا تريند معرفش وليه انا تريند.. ولكن عموما هو فال خير".


كانت الفنانة عبير صبري تصدرت محركات البحث، عقب نشرها صورا من احتفالها الخاص بعيد ميلادها.


ونشرت عبير صبري عددا كبيرا من الصور للاحتفال الذي أقامته، وعلقت «النهارده عيد ميلادي بتمني من ربنا يكرمني بالصحة والسعاده والنجاح ويديم عليه جوزي واهلي ويخليهم ليه ومحبه الناس ..يالا اتمنولي دعوات حلوه زيكم».


كان اللافت في احتفال صبري بعيد ميلادها البوستر الذي وضعته في بداية الحفل الذي يحمل صورتها وجملة «عبير صبري المادة الخام للستات».


يذكر أن عبير صبري تشارك في موسم رمضان المقبل في مسلسل "موسى" مع النجم محمد رمضان .


معرفش حاجة وفال خير.. عبير صبري تعلق على تصدرها مؤشرات البحث على جوجل
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