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حوادث

إصابة 10 أشخاص في تصادم سيارتين بأسيوط

الأربعاء 17/مارس/2021 - 09:47 م
حادث تصادم
حادث تصادم
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إيهاب عمر
أصيب 10 أشخاص، إثر تصادم سيارتين على الطريق الزراعي بين قريتي نزلة الأبلق ومجريس التابعة لمركز صدفا بمحافظة أسيوط.


تلقى اللواء أسعد الذكير، مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور مركز شرطة صدفا يفيد ورود بلاغ من الأهالي بحادث تصادم سيارتين ووقوع مصابين.


وبانتقال قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف وبالمعاينة الاولية تبين تصادم سيارة ملاكى رقم "835 ب ص أ" مع سيارة "ثمانية"  رقم "6394 ي ط ر" ما أسفر عن  إصابة "حمدان.أ.ح" 37 سنة، و"مكرم.إ.ب" 40 سنة ، و"حسن.ا. ح" 27 سنة ، و"حسانين. ا. ح" 30 سنة ، و "ايمان. ا. ا" 15 سنة.، و"ايمن.ا. ا. هـ" 43 سنة ، و"طه.ا. خ" 8 سنوات، و"وليد.خ.خ" 39 سنة ، و"منى. م. ع" 32 سنة ، و"نسمه. م. خ" 5 سنوات.


تم نقل المصابين إلى مستشفى صدفا المركزي، وتحرير المحضر اللازم.
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