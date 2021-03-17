ضياء رشوان يكشف السبب الرئيسي فى تأجيل الانتخابات

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان نقيب الصحفيين، إن السبب الرئيسي فى تأجيل الانتخابات، هو الحفاظ على صحة الزملاء بسبب جائحة فيروس كورونا، ولتطبيق القانون.





وأضاف نقيب الصحفيين خلال حواره ببرنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة " صدى البلد"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن القضاء الإداري أصدر حكما بعقد الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين فى موعدها.





ولفت نقيب الصحفيين إلى أن الجمعية العمومية تم عقدها فى موعدها فى الجمعة الأولى من مارس وتم تسجيل 157 من اصل 10000 زميل.





وأشار إلى أن المجلس قام بإرسال طلب لمجلس الوزراء من أجل إقامة سرادق لعقد الجمعية، ولكن مجلس الوزراء رفض.





وأوضح أن النقابة تلقت من الحكومة و الداخلية و الصحة خطابات برفض إقامة السرادق، خوفًا من التجمعات وانتشار فيروس كورونا.





وأكد أن مجلس النقابة تواصل مع أكثر من 10 فقهاء قانونيين لحل أزمة التجمع، وكشف أن المجلس وافق بالإجماع على تأجيل الانتخابات أسبوعين و يتم الانعقاد خارج مقر النقابة.



