ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

ضياء رشوان يكشف السبب الرئيسي فى تأجيل الانتخابات

الأربعاء 17/مارس/2021 - 10:10 م
ضياء رشوان نقيب الصحفيين
ضياء رشوان نقيب الصحفيين
Advertisements
البهى عمرو
قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان نقيب الصحفيين، إن السبب الرئيسي فى تأجيل الانتخابات، هو الحفاظ على صحة الزملاء بسبب جائحة فيروس كورونا، ولتطبيق القانون.

وأضاف نقيب الصحفيين خلال حواره ببرنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة " صدى البلد"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن القضاء الإداري أصدر حكما بعقد الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين فى موعدها.

ولفت نقيب الصحفيين إلى أن الجمعية العمومية تم عقدها فى موعدها فى الجمعة الأولى من مارس وتم تسجيل 157 من اصل 10000 زميل. 

وأشار إلى أن المجلس قام بإرسال طلب لمجلس الوزراء من أجل إقامة سرادق لعقد الجمعية، ولكن مجلس الوزراء رفض.

وأوضح أن النقابة تلقت من الحكومة و الداخلية و الصحة خطابات برفض إقامة السرادق،  خوفًا من التجمعات وانتشار فيروس كورونا.

وأكد أن مجلس النقابة تواصل مع أكثر من 10 فقهاء قانونيين لحل أزمة التجمع، وكشف أن المجلس وافق بالإجماع على تأجيل الانتخابات أسبوعين و يتم الانعقاد خارج مقر النقابة.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

نقيب الصحفيين يصل إلى مجلس الدولة لحضور دعاوى وقف الانتخابات

أزمة جديدة تواجه الصحفيين.. مجلس الدولة يرفض الإشراف على الانتخابات

ردا على رفض مجلس الدولة الإشراف عليها .. نقيب الصحفيين: الانتخابات في موعدها

لحماية الأعضاء.. اللجنة المشرفة على انتخابات الصحفيين تستمع لمقترحات المرشحين الاربعاء المقبل

انتخابات على صفيح ساخن .. «الصحفيين» تخاطب «الداخلية» لغلق عبدالخالق ثروت.. 5 مارس موعد انعقاد الجمعية العمومية وسط إجراءات مشددة لحماية الناخبين

ضياء رشوان يسجل بـ كشوف الحضور لـ عمومية الصحفيين.. صور

ترشيحاتنا

سوريا.. قرار عاجل بشأن مواجهة فيروس كورونا في المدارس

مكانش له لازمة.. رد غريب من شيرين على سؤال لماذا أغلقت صفحتها على السوشيال

أبيض X أسود.. ياسمين عبدالعزيز مع أحمد العوضي تثير الجدل بأنوثتها

لعبنا بجبن.. مدرب فيتا كلوب: احترمنا الأهلي أكثر من اللازم

مفاجأة عن علاقة كورونا بسرعة المشي .. تفاصيل

بيرشوا مادة بيضا على اللاعبين.. بيراميدز يشكو نامونجو إلى الكاف

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبيض X أسود.. ياسمين عبدالعزيز مع أحمد العوضي تثير الجدل بأنوثتها

أسامة منير يحتفل بنجاح أغنية "أنا" في صدى البلد.. صور

بمواد معاد تدويرها .. بدء إنتاج BMW iX الكهربائية الجديدة