هل تصح الصلاة حال السجود على طرف الإسدال

أثناء السجود يكون طرف الإسدال تحت الجبهة حائلًا فهل هذا جائز؟..سؤال أجاب عنه الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال فديو مسجل له عبر قناة الإفتاء على اليوتيوب.





وأجاب "شلبي"، قائلًا" يرى المذهب الحنفي ان الحائل بين الجبهة والارض لا يمنع صحة الصلاة سواء تحرك بحركة الإنسان او لم يتحرك بحركته.





وأشار الى أن الصلاة على هذا المذهب صحيحة، ووجود طرف الاسدال تحت الجبهة لا تؤثر على صحة الصلاة.









هل تجوز الصلاة عند سماع الاذان مباشرة.. سؤال ورد للدكتور محمود شلبي، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية.





وقال، إنه تجوز الصلاة عند سماع الأذان مباشرة، ولا يشترط تأخير الصلاة لتمام الأذان، لأنَّ الأذان إنَّما هو علامة على دخول الوقت، والتأخير الذي تفعله جماعة المساجد بعد الأذان ليس قصدهم به دخول الوقت، فالوقت قد دخل ببداية الأذان وإنما قصدهم به أن يدرك الناس الصلاة.





وأضاف أن من الأفضل لك ألا تصلي بعد أن يبدأ المؤذن بالأذان مباشرة وإنما تنتظر حتى تردد مع المؤذن الأذان ثم تدعو بدعاء الوسيلة، وتصلي السنة، ثم الفريضة، لتنال ثواب ترديد الأذان.





نواقض الوضوء كثيرة نعرف اغلبها فمن بينها النوم او لمس النجاسة او خروج الريح او دخول الخلاء لقضاء الحاجة او لمس امرأة أجنبية لا تحل لك.



