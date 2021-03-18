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شاهد.. أطباء القصر العيني ينقذون حياة أستاذهم بعد إصابته بكورونا

الخميس 18/مارس/2021 - 12:43 ص
مدحت مرسي
مدحت مرسي
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إبراهيم القادري
عرضت الإعلامية مني الشاذلي قصة حقيقية عن إنقاذ مجموعة من الأطباء لأستاذهم بعد إصابته بفيروس كورونا وهو أستاذ التشريح في القصر العيني الدكتور مدحت مرسي والذي قام بالتدريس لجميع الأطباء الذين تخرجوا في كلية الطب.

من جانبه قال الدكتور مدحت مرسي أستاذ التشريح بالقصر العيني خلال لقائه في برنامج " معكم مني الشاذلي " المذاع علي قناة "سي بي سي": "تقابلت مع طالب كنت أدرس له اسمه الطبيب هاني شنودة عند دخولي المستشفى بسبب إصابتي فيروس كورونا مؤكدا إنني ذهبت إلي المستشفى مشيًا على الأقدام".

وأضاف "مرسي": "عندما تقابلت في المستشفى مع تلاميذي اطمأن قلبي، وإصابتي كانت آخر يوم في رمضان الماضي وبذل تلاميذي أقصي جهدهم لإنقاذي من فيروس كورونا وكأني والدهم.

من جانبه أوضح الدكتور فاروق محمد مدرس مساعد الحالات الحرجة بالقصر العيني قائلا: "بدأت العمل في مستشفى العزل أول يوم العيد وهذا كان أول يوم خروج إلي بعد شهر العسل وكنت متزوج حديثا وتفاجأت بالدكتور مدحت مرسي وكانت صدمة بالنسبة لنا".
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