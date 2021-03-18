شاهد.. أطباء القصر العيني ينقذون حياة أستاذهم بعد إصابته بكورونا

عرضت الإعلامية مني الشاذلي قصة حقيقية عن إنقاذ مجموعة من الأطباء لأستاذهم بعد إصابته بفيروس كورونا وهو أستاذ التشريح في القصر العيني الدكتور مدحت مرسي والذي قام بالتدريس ل جميع الأطباء الذين تخرجوا في كلية الطب.





من جانبه قال الدكتور مدحت مرسي أستاذ التشريح بالقصر العيني خلال لقائه في برنامج " معكم مني الشاذلي " المذاع علي قناة "سي بي سي": "تقابلت مع طالب كنت أدرس له اسمه الطبيب هاني شنودة عند دخولي المستشفى بسبب إصابتي فيروس كورونا مؤكدا إنني ذهبت إلي المستشفى مشيًا على الأقدام" .





وأضاف " مرسي": "عندما تقابلت في المستشفى مع تلاميذي اطمأن قلبي، و إصابتي كانت آ خر يوم في رمضان الماضي وبذل تلاميذي أ قصي جهدهم لإنقاذي من فيروس كورونا وكأني والدهم.



