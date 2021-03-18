بإطلالة كلاسيك .. أروى تتألق في أحدث جلسة تصوير

حرصت الفنانة أروي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي انستجرام، صورا جديدة من أحدث جلسة تصوير لها.





ظهرت أروي في الصور بإطلالة كلاسيك من اختيار إستايلست خليل زين، حيث ارتدت بنطلونا و جاكيت باللون الأزرق الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات وارتدت حزاما حول الخصر كشف عن رشاقتها مما منحها مظهرا جذابا.





وانتعلت أروي حذاء أنيقا ذا كعب عال باللون البرتقالي، وأكملت إطلالتها ببعض الإكسسوارات الأنيقة و قد نالت صورها إعجاب متابعيها على الأنستجرام.





أما من الناحية الجمالية، اعتمدت أروي على خصلات شعرها المموج المنسدلة على كتفيها من أنامل المصفف جيهان رعيدي ، ووضع لها علي عبد الستار ميكاجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون إطلالتها.



