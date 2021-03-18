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رياضة

شوبير: التفكير في إلغاء الدوري جريمة كبرى.. والزمالك يتصدر المسابقة

الخميس 18/مارس/2021 - 06:02 ص
أحمد شوبير
أحمد شوبير
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محمد رشاد
قال الإعلامي أحمد شوبير، إن قرار إلغاء الدوري المصري الممتاز هذا الموسم عقب اجتماع اللجنة الثلاثية التى تدير اتحاد الكرة المصري قرار غير عادل ، مشيرا إلى أن الزمالك يتصدر جدول ترتيب المسابقة.

وأضاف شوبير، في تصريحاته التلفزيونية لبرنامج ملعب أون تايم: "قرار إلغاء الدوري المصري الممتاز هذا الموسم، جريمة كبيرة، الزمالك على قمة الدوري هذا الموسم لكن مسألة التفكير في إلغاء المسابقة جريمة كبري".

وأكد حارس الأهلي السابق: "الأندية وافقت على استكمال مسابقة الدوري المصري الممتاز، خلال الفترة المقبلة بنظام الموسم المضغوط بشكل طبيعي، مع إيقاف الدوري خلال بطولة أولمبياد طوكيو المقبل بشكل طبيعي، وكذلك في أثناء معسكر المنتخب الوطني الأول".


وأوضح أحمد شوبير، أن "المقاولون العرب ونادي الانتاج الحربي، بالاضافة إلي نادي الإسماعيلي رفضوا فكرة استكمال الدوري المصري الممتاز هذا الموسم، بنظام الموسم المضغوط، لكن الأغلبية وافقت على استكمال المسابقة هذا الموسم".

وأضاف: "اتحاد الكرة رفض مطلقا فكرة تحمل مسحات كورونا، وطالب الأندية بضرورة دفع المستحقات كافة، الخاصة بمسحات كوورنا خلال الفترة الماضية بشكل طبيعي، ووافقت الأندية على القرار".

واختتم الإعلامي أحمد شوبير: "النادي الأهلي طلب تعديل مبارياته أمام نادي الزمالك في بطولة الدوري المصري الممتاز، وكذلك أمام النصر في الكأس، وهذا حقه وقرار سليم، وأتمنى الاتفاق مع الزمالك على تعديل موعد المباراة".
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